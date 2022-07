Colegios privados estiman cobrar $ 100 entre inscripción y mensualidad

Entornointeligente.com /

Para el nuevo ciclo escolar, los colegios privados están realizando los ajustes necesarios para el cobro de la matrícula para el período 2022-2023.

En este sentido, muchas de estas instituciones privadas especificaron que el cobro de inscripción oscila entre $60 la inscripción y la mensualidad en $40.

Esta decisión obedece a los gastos operativos que tiene estas instituciones educativas, dado que para el nuevo ciclo escolar se incrementan por el pago de impuestos, servicios, así como todo lo que concierne a su funcionamiento y el pago de las nóminas.

Para Jesús Sierra, administrador del colegio Santa Teresa de Jesús, los dos años de pandemia evitaron que se hiciera el mantenimiento recurrente como lo ejecutaban en años anteriores, dado que la matrícula estudiantil disminuyó de 300 a 10 estudiantes, por ende los recursos minimizaron y el distanciamiento social impidió algunos trabajos de reacondicionamiento.

Manifestó que, para este nuevo ciclo escolar, los gastos de mantenimiento subieron, tanto que se estima el arreglo de los baños, así como incrementar el pago de nómina a los educadores.

«Se calcula que el gasto para el mantenimiento está en el orden de los 2.000 dólares. Todo en pintura, mantenimiento y arreglo de aires acondicionados, reacondicionamiento de algunas de las áreas y se le suma todo lo que respecta a la bioseguridad, dado al repunte del Covid-19, que se manifestó en el último mes. Para este esquema se invierte 59 dólares trimestral», dijo Sierra.

En referencia, manifestó que ellos garantizan que se cumplan las normas, «si un alumno, representantes, maestro o trabajador de la institución no lleva el tapa boca, nosotros estamos en la obligación de suministrárselos para contribuir a la no propagación del virus».

Sin agua, pero la cancelan En lo que respecta al servicio de agua, Sierra especificó que ellos cancelaron la deuda que se acumuló durante la pandemia, aunque por tubería no les llega; pero aun así la hidrológica les obligó a pagar los 15 meses caídos. Mensualidades que, por la pandemia, no pudieron cancelar, ya que los centros de cobro no laboraban durante ese periodo.

«La institución tiene 67 años de fundada y en los últimos 15 el agua no nos llega por las tuberías, para surtirnos necesitamos tres cisternas mensuales, lo que representa un gasto de 105 dólares, a parte de los 125 bolívares que le cancelamos a Hidrolago», enfatizó.

Finalmente, Sierra especificó que de acuerdo a los gastos operativos es necesario que la matrícula de pago por estudiante debe estar por encima de los $40 la mensualidad, ya que los gastos de operatividad merman la ganancia de la institución, quedando casi en 10 % mensual.

Con información de La Verdad.

