Colegio de Profesores «en alerta» por violencia en establecimientos: «No descartamos ir a paro»

Ante los distintos hechos de violencia registrados en los establecimientos educativos, el Colegio de Profesores manifestó que «las y los docentes lo han entregado todo, abordaron todas las estrategias pedagógicas, pero no es suficiente si no hay real apoyo a las autoridades, si no hay atención a las graves problemáticas que se viven, algunas de ellas que se arrastran por décadas».

El Colegio de Profesores no descarto la realización de un paro tras el aumento en hechos de violencia registrados al interior del Instituto Nacional y otros establecimientos de la región Metropolitana. Durante el aniversario del emblemático reciento, el organismo solicitó tomar decisiones para evitar estos hechos en la comunidad escolar.

El presidente del regional Metropolitano de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, sostuvo que «las y los docentes lo han entregado todo, abordaron todas las estrategias pedagógicas, pero no es suficiente si no hay real apoyo de las autoridades, si no hay atención a las graves problemáticas que se viven, algunas de ellas que se arrastran por décadas».

«Si no se pasa de la retórica a la acción concreta con una solución real, si no se abordan los hechos delictuales como tales, esto no se va a resolver y, por el contrario, se continuará agudizando», complementó.

El presidente del Consejo Gremial del Estamento Docente del Instituto Nacional, José Vega Castro, explicó lo que están haciendo como comunidad para combatir la crisis de convivencia escolar, la que no ha dejado resultados positivos.

«Hace dos meses nos reunimos con el subsecretario de Educación, pero no hemos tenido una respuesta inmediata a nuestros requerimientos y demandas, lo mismo le solicitamos a la alcaldesa Irací Hassler para buscar solución a lo que nosotros enfrentamos día a día», indicó.

Asimismo, advirtió que como comunidad están «en estado de alerta ante los eventuales hechos o sucesos violentos que se puedan seguir desarrollando en los próximos días. Hemos vuelto a clases, algunos presenciales y otros online, hacemos todo lo posible por retomar la normalidad. Pero no descartamos ir a paro».

