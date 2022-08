Colectivos: el servicio nocturno seguirá reducido por el conflicto de los subsidios

Entornointeligente.com /

«Si se acreditaran los fondos esta tarde, ya es imposible convocar a la gente para que venga a trabajar y reanudar los servicios en la noche», afirmaron desde las cámaras del sector, citadas por Noticias Argentinas.

Informate más Colectivos: volvieron a dejar de circular anoche en el AMBA Desde el Ministerio de Transporte, el subsecretario de Política Económica y Financiera, Carlos Vittor , detalló que el último martes el Estado depositó a las compañías unos 3.900 millones de pesos , aunque eso no cubre la deuda total. «Se espera su acreditación durante la jornada de hoy o mañana» , afirmó el funcionario.

Según Vittor, el Estado «mantiene una deuda con las empresas» , pero consideró que «no es significativa» . Y añadió: «Todas las semanas estamos haciendo pagos para que el sistema se pueda sostener». En concreto, el conflicto radica en torno a los subsidios que se pagan a las empresas para amortizar el costo de los pasajes, reduciendo el impacto en el bolsillo de los usuarios.

Conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los subsidios Por otro lado, Vittor remarcó que parte de la responsabilidad de este conflicto también recae en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no le habría abonado al Estado nacional su parte correspondiente en la cobertura de subsidios, por los servicios que funcionan en Capital Federal.

«En el marco del ordenamiento de las cuentas públicas, queremos que la Ciudad también se haga cargo de lo que debe porque esta situación no contribuye a la solución», enfatizó el subsecretario.

En concreto, Vittor precisó cómo se compone la deuda con las empresas: todavía restan pagar 11.600 millones de pesos , de los cuales 9.500 millones le corresponden a Nación y 2.100 millones a la Ciudad. El sistema de pagos contempla que, en vez de que Buenos Aires le gire el dinero directamente a las compañías, antes se lo pase a Nación.

Con este escenario, Vittor indicó que el desembolso realizado en las últimas horas no incluyó a ninguna de las 32 líneas afectadas en la capital: «Las empresas no pueden cobrar porque nosotros no le podemos cobrar a la Ciudad», lamentó.

Igualmente, opinó que con los pagos ya realizados «están dadas las condiciones para que en las líneas de jurisdicción nacional se normalice el servicio». Por ahora, el conflicto continúa.

