Colectivo Trans Boys anunció que participará de la Marcha de la Diversidad

El Colectivo Trans Boys del Uruguay Niñez, Adolescencia y Familia ( TBU ) emitió un comunicado en el que aclaró que participarán de la Marcha de la Diversidad . El colectivo, que está compuesto por más de 250 personas trans y sus respectivas familias, explica que hubo «un error al comunicar que toda la colectividad trans no participará este año».

Además, aclara que la confusión puede darse por «el nombre que tiene el colectivo que decidió no participar». Sin embargo, agrega, «es solo un colectivo de todos los que hay de personas trans en el Uruguay».

MIRA TAMBIÉN Por primera vez, Colectivo Trans del Uruguay no participará de la Marcha de la Diversidad El pasado viernes, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) anunció que, por primera vez, no participará de la tradicional Marcha de la Diversidad que ocurrirá el 30 de setiembre. Colette Spinelli , dirigente del colectivo, dijo a El País que no se harán mayores declaraciones, pero confirmó que la decisión «es a consecuencia del comunicado que sacó la coordinadora» del evento.

