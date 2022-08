Coldplay com novas datas em Coimbra, a 18 e 20 de maio de 2023

Entornointeligente.com /

A banda britânica Coldplay vai dar dois concertos extra em Coimbra, nos dias 18 e 20 de maio de 2023, anunciou esta quinta-feira o grupo, através do seu site. Após um primeiro anúncio para o dia 18, a banda anunciou também uma atuação a 20, estando os bilhetes já à venda, de acordo com a promotora Everything is New, na rede social Instagram.

Depois de o primeiro concerto, no dia 17 de maio de 2023, ter sido alvo de elevada procura, quer online, quer em lojas físicas, chegando a estar mais de 200 mil pessoas na fila online da plataforma Ticketline, a banda de Chris Martin acrescentou um novo concerto à passagem por Portugal.

Os bilhetes para o concerto de dia 17 iam dos 65 euros aos 150, nas bancadas, passando por 85 euros no relvado do Estádio Cidade de Coimbra.

Subscrever Com arranque em Portugal, a digressão europeia de «Music of the Spheres», em 2023, ​​​​​​​segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Países, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

Criados em janeiro de 1998, em Londres, assinaram o primeiro contrato discográfico um ano depois, quando já estavam a abrir para bandas como Catatonia e a passar na Radio 1 da BBC.

A banda lançou o primeiro disco, intitulado «Parachutes», em 2000, ano em que fizeram a primeira digressão em nome próprio, apenas no Reino Unido, onde esgotaram a totalidade das datas.

Desde então, já lançaram mais oito discos de estúdio e passaram múltiplas vezes por Portugal, desde o festival Paredes de Coura em 2000 até 2012, no Estádio do Dragão, no Porto.

