Coldplay actuam em dose dupla em Coimbra no próximo ano

Foi há apenas dois dias que surgiram os primeiros rumores de que os ingleses Coldplay poderiam vir em breve a dar concertos em Portugal, por causa do lançamento do videoclipe do single Humanking , onde surgem imagens de Coimbra, entre outras cidades europeias, supostamente aquelas que irão receber o grupo na sua próxima digressão europeia.

Esta quinta-feira, o canal de televisão SIC avançou que a banda vai mesmo tocar nos dias 17 e 19 de Maio de 2023 no estádio da Cidade de Coimbra. Contactada pelo PÚBLICO, a promotora Everything is New, que estará por trás da operação, não teceu quaisquer comentários. Fonte da Câmara de Coimbra também se escusou a confirmar a informação.

Para além de Coimbra, o vídeo faz referências a Barcelona, Cardiff, Milão, Manchester, Nápoles, Zurique, Copenhaga, Gotemburgo e Amesterdão. O último concerto da banda de Chris Martin em Portugal aconteceu há dez anos, no Estádio do Dragão, no Porto.

Recorde-se que os Coldplay se estrearam em Portugal no já longínquo ano de 2000, no Festival de Paredes de Coura, que decorre por estes dias naquela localidade do Minho. O grupo britânico, nessa altura desconhecido do grande público, editara o álbum de estreia, Parachutes , um mês antes. Desde então transformaram-se numa das bandas rock de maior apelo global, com igual proporção de detractores.

LINK ORIGINAL: Publico

