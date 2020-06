Colapsa el sistema de turnos del Municipio de Ambato

Entornointeligente.com /

Malestar. Los usuarios señalan que conseguir un turno, sobre todo para matriculación, se ha vuelto un suplicio. ” Llevo cinco días queriendo coger un turno para la matriculación y no puedo, solo me sale que no hay turnos y que intente más tarde”, cuenta Lucía Freire, que quiere matricular su auto.

Ella la mañana del viernes 26 de junio, a las 07:00 volvió a hacer el intento a través de la página web del Municipio y nuevamente le salió el mensaje, por lo que no sabe qué hacer pues la placa de su carro termina en cinco.

El mismo caso es el Santiago Fernández, que quiere matricular su motocicleta y no consigue turno, menciona que ha ido dos veces al Centro de Matriculación Vehicular y le habrían dicho que debe tomar un turno a través de la web pero no lo logra todavía.

Pero no solo para matriculación tienen inconenientes los usuarios, pues algo similar pasa con los turnos de Registro de la Propiedad y otros servicio de la municipalidad, lo que genera incomodidad e indignación entre los usuarios.

Autoridad

Jaime Garrido, director Administrativo del Municipio de Ambato, señaló que se está trabajando con el departamento de Tecnologías de la Información para poder agilizar la página.

También mencionó que se ha detectado que de una misma IP se están tomando varios turnos, presuntamentepara luego entregarlos de manera paralela como tramitadores, ante ello se está indagando cáles serían esta IP para dar con ellas y posteriormente bloquearlas.

Garrido dijo que las personas que han tenido problemas para obtener un turno pueden acercarse a la dependencia en la que requieran hacer el trámite y, con la evidencia de que realmente no han podido conseguir atención, pueden pedir que se les dé espacio para realizar el trámite requerido. (NVP)

