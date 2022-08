Colanzi dice que la poesía fue uno de sus «ganchos» hacia la literatura

Entornointeligente.com /

La escritora boliviana Liliana Colanzi Serrate señaló que la poesía fue uno de sus primeros «ganchos» hacia la literatura, arte de expresión verbal en la que destaca narrando cuentos que tuvieron buena acogida en el contexto internacional. Prueba irrefutable de ello es el galardón que se confirió en el VI Premio Internacional Ribera del Duero España con el libro Ustedes brillan en lo oscuro, que fue presentado anoche en Cochabamba, en el Centro Cultural Fearless.

«El ritmo de sus palabras, su sonoridad me llamó la atención a pesar de que no es un género en el cual yo escriba en este momento. Sin embargo, me atrae la posibilidad que da el cuento, de ir empujando sus límites, fronteras y acercarse a otros géneros. De hecho, me gustaría que mi escritura tuviera un diálogo con la poesía», dijo Colanzi y explicó que en su último libro («Ustedes brillan en lo oscuro») hay partes que también se acercan al ensayo.

La escritora boliviana dijo que Ustedes brillan en lo oscuro es un volumen de relatos de ciencia ficción y horror y que para unos cuentos se inspiró en el accidente nuclear de Goiânia, en Brasil.

«Este incidente, del cual me enteré hace algunos años, se me quedó rondando, porque a pesar de su enorme destructividad y que tuvo un impacto muy profundo en la sociedad goianense y brasileña, no tuvo la misma repercusión en la historia y cultura popular que tuvo, por ejemplo, el accidente de Chernobyl, aunque se produjeron con un año de diferencia. Eso me interesó a indagar un poco más en ese episodio que sucedió aquí al lado (Brasil) y marcó a mucha gente», añadió.

Colanzi advirtió que ese relato tiene una conexión más directa con la realidad, complementado con otros que están inspirados en noticias o circunstancias de la vida real, pero que están más atravesados por la imaginación, por ejemplo, el cuento Atomito, que habla de una central nuclear en El Alto y de gente pobre que vive cerca del lugar

«El reactor nuclear no existe todavía; sin embargo, es un plan del gobierno, entonces ahí puse en marcha la imaginación para pensar en un futuro en el que la planta nuclear ya existe; se trata de un cuento distópico», subrayó.

Más adelante, indicó que la literatura da la oportunidad de hacer viajes en el tiempo.

«Podemos viajar a la prehistoria o también tratar de imaginar lo que será el futuro cercano y el futuro distante, lo que hace buena parte la ciencia ficción, que es un género que me interesa y que atraviesa algunos de mis textos. En este libro trato de entender lo que es la vida en el planeta más allá de nuestra vida humana, que es tan corta, me provoca curiosidad y fascinación», dijo.

