Cola eleitoral: imprima e preencha com os dados de seus candidatos

20/09/2022 16h43 Atualizado 20/09/2022

Eleições 2022: o que pode ou não pode levar no dia da votação

No primeiro turno das eleições de outubro, o eleitor terá que digitar os números de cinco candidatos na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recomenda que os eleitores levem para a cabine de votação uma cola em papel preenchida com os dados dos candidatos escolhidos.

Clique e imprima sua cola para votar nas eleições 2022:

O TSE avisa que é proibida a utilização de telefone celular, tablets, rádio comunicadores, câmeras e quaisquer outros aparelhos eletrônicos dentro da cabine de votação.

Após digitar o número, é importante conferir se o nome e a foto do candidato escolhido aparecem na urna eletrônica. Se estiver errado, basta apertar a tecla «corrige» e digitar o número certo. Ao apertar «confirma», o eleitor computa o voto para aquele candidato e não será mais possível alterar.

Se o eleitor não quiser dar seu voto para nenhum candidato, ele pode apertar a tecla «branco» e, em seguida, «confirma». Segundo o TSE, o voto em branco não é computado como voto válido, sendo registrado apenas para estatísticas.

A votação do primeiro turno acontece no dia 2 de outubro, das 8h às 17 horas, respeitando o horário local da região.

O TSE informa que, para votar, e obrigatória apresentação de documento oficial com foto, como:

CNH Carteira de categoria profissional reconhecida por lei Carteira de identidade Carteira de trabalho Carteira nacional de habilitação Certificado de reservista Documento Nacional de Identidade (DNI) e-Título (título de eleitor em meio digital) Passaporte

É recomendável, porém não obrigatório, levar o título de eleitor, já que nele está o número da seção eleitoral.

