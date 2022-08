Coito no rotará arqueros

Entornointeligente.com /

De momento, para el Torneo Apertura, el portero de Liga Deportiva Alajuelense es Miguel Ajú, quien ha atajado en las tres fechas anteriores: ante Santos (2-0), Guanacasteca (4-1) y el Club Sport Herediano (3-0). En total le han marcado cuatro anotaciones. En el caso de Leonel Moreira, estuvo el juego de ida y de vuelta ante el Águila de El Salvador por la Liga Concacaf. Los manudos empataron uno a uno en San Miguel y posteriormente ganaron con contundencia 3 a 0 en San Juan de Tibás. Si nos vamos a la edad el más joven es Ajú con 22 años, mientras que Moreira tiene 32 y gana en experiencia. En estatura gana Miguel con un metro y 82 centímetros contra un metro y 72 centímetros de Leo. Pero pronto llegará la última palabra, ya que el estratega uruguayo indica rotundamente que lo suyo no será rotar a los guardametas. Explica que ahora está conociendo virtudes y errores de cada uno para la decisión final. «No quiero que sea una tendencia ni quiero tampoco que los arqueros sepan ya. Vamos a ir definiendo un arquero titular, que tenga continuidad. Estamos con la garantía de que tenemos no solamente dos, sino tres excelentes arqueros. A mí me brindan confianza cualquiera de los tres que ponga a jugar, más allá de que el tercero (Bayron Mora, 19 años) es un poco joven. En primer lugar, estamos tranquilos con los futbolistas que cubren la posición y después será tomar la decisión y darle continuidad, que es algo bueno para todo futbolista. En otras posiciones estamos obligados no a rotar por rotar, sino adaptarnos al partido. Por ahí a veces nos equivocamos y rápidamente recuperamos», manifestó Coito.

PERIODISTA: Alejandro Fonseca

CRÉDITOS: Foto: Prensa LDA

EMAIL: [email protected]

Viernes 05 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com