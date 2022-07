COI le restituyó los títulos a Jim Thorpe que ganó en los JJOO de 1912

Entornointeligente.com /

Jim Thorpe, leyenda del deporte estadounidense, fue reconocido nuevamente como ganador de las medallas de oro del pentatlón y el decatlón de los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo, casi 110 años después de ser despojado de esos títulos por violar las reglas del amateurismo.

El Comité Olímpico Internacional anunció su decisión al cumplirse el 110mo aniversario de la victoria de Thorpe en el decatlón. Pocos días después, en la ceremonia de clausura, el rey Gustavo V de Suecia le dijo a Thorpe que era «el mejor deportista del mundo».

Thorpe, quien era de origen indígena, fue aclamado en un desfile por las calles de Nueva York a su regreso. Pero meses después se descubrió que había cobrado por jugar al béisbol en las ligas menores, violando las estrictas reglas del amateurismo olímpico.

Lo despojaron de sus medallas en lo que fue considerado el primer escándalo internacional en el mundo del deporte.

Para muchos, sigue siendo uno de los deportistas más completos de todos los tiempos.

El COI dijo que había contactado a la familia de Hugo Wieslander, que se quedó con el oro en el decatlón tras el desconocimiento de Thorpe como campeón.

«Nos confirmaron que el propio Wieslander nunca utilizó la medalla de oro que le dieron, que siempre pensó que Jim Thorpe era el legítimo campeón», dijo el COI.

Agregó que había recibido «la misma declaración» del comité olímpico noruego, cuyo representante Ferdinand Bie se había quedado con el oro del pentatlón.

Bie y Wieslander recibirán ahora medallas de plata.

World Athletics, la organización que rige el atletismo, dijo que se restaurarán los récords que había fijado Thorpe, quien triplicó el puntaje de su rival más cercano en el pentatlón y le sacó 688 puntos al segundo en el decatlón.

