Cohete chino de 25 toneladas se estrellará contra la Tierra el sábado

La etapa central de un cohete chino Long March 5B se estrellará sin control contra la Tierra la próxima semana, en una reentrada que China está siguiendo de cerca y que, según ha dicho, presenta poco riesgo.

Se prevé que la etapa del cohete de aproximadamente 25 toneladas (23 toneladas métricas), que se lanzó el 24 de julio para llevar el módulo de cabina del laboratorio Wentian a la estación espacial Tiangong, que está incompleta, vuelva a entrar en la atmósfera terrestre el 30 de julio a las 7:24 p.m. ET, más o menos 16 horas, según los investigadores del Centro de Estudios Orbitales y de Reentrada de la Corporación Aeroespacial (se abre en una nueva pestaña).

No se sabe exactamente dónde aterrizará, pero el posible campo de escombros incluye Estados Unidos, India, Australia, África, Brasil y el sudeste asiático, según The Aerospace Corporation(opens in new tab), un centro de investigación sin ánimo de lucro financiado por el gobierno estadounidense y con sede en California.

La primera etapa de un cohete, su propulsor, suele ser la sección más voluminosa y potente. Por lo general, las trayectorias de los cohetes propulsores se planifican de manera que eviten la órbita y caigan inofensivamente en el océano o, si llegan a la órbita, realicen una reentrada controlada con algunas ráfagas de sus motores. Pero los motores del Long March 5B no pueden volver a arrancar una vez que se han detenido, lo que condena al propulsor a dar vueltas alrededor de la Tierra antes de aterrizar en un lugar imprevisible.

Esta es la tercera vez en dos años que China se deshace de sus cohetes de forma incontrolada. En el segundo caso, en mayo de 2021, los restos del cohete aterrizaron inofensivamente en el Océano Índico. Pero el primer incidente, en mayo de 2020, provocó una lluvia de objetos metálicos en aldeas de Costa de Marfil, aunque no se registraron heridos.

Debido a su enorme tamaño, los propulsores Long March 5B pueden ser especialmente propensos al riesgo durante la reentrada incontrolada, lo que significa que partes significativas de su masa no se queman de forma segura en la atmósfera.

«La regla general es que entre el 20% y el 40% de la masa de un objeto grande llega al suelo, pero la cifra exacta depende del diseño del objeto», dijo Marlon Sorge, experto en desechos espaciales de The Aerospace Corporation, en una pregunta en línea (se abre en una nueva pestaña). «En este caso, esperaríamos entre cinco y nueve toneladas métricas [entre 6 y 10 toneladas].

«Generalmente, en el caso de una etapa superior, vemos que los tanques pequeños y medianos sobreviven más o menos intactos, y los componentes grandes del motor», añadió Sorge. «Es probable que los grandes tanques y la piel de esta etapa central se desprendan. También veremos cómo se desprenden elementos ligeros, como el aislamiento. El punto de fusión de los materiales utilizados marcará la diferencia en lo que quede».

¿Cuál es el riesgo?

Según The Aerospace Corporation, como más del 88% de la población mundial se encuentra bajo la huella orbital del cohete, algunos restos supervivientes podrían caer en una zona poblada. Pero Muelhaupt dijo que las probabilidades de que estos restos dañen a alguien oscilan entre 1 de cada 1.000 y 1 de cada 230, y que el riesgo para un solo individuo es mucho menor: entre 1 de cada 6 y 1 de cada 10 billones. En comparación, añadió, la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es aproximadamente 80.000 veces mayor. El umbral de riesgo de víctimas aceptado internacionalmente para la reentrada incontrolada de cohetes es de 1 entre 10.000, según un informe de 2019 publicado por las Prácticas Estándar de Mitigación de Desechos Orbitales del Gobierno de Estados Unidos.

A pesar del riesgo relativamente bajo de daños a las personas o a la propiedad, la decisión de China de lanzar cohetes sin opciones de reentrada controlada ha provocado algunas severas advertencias de los expertos espaciales estadounidenses.

«Las naciones que realizan actividades espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y los bienes en la Tierra de las reentradas de los objetos espaciales y maximizar la transparencia en relación con esas operaciones», escribió el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un comunicado(opens in new tab) tras el aterrizaje forzoso del Long March 5B de 2021. «Está claro que China no está cumpliendo con las normas responsables respecto a sus desechos espaciales».

«¿Por qué estamos preocupados? Bueno, la última vez [en 2020] causó daños materiales y la gente tiene que hacer preparativos como resultado», dijo Ted Muelhaupt, experto espacial y consultor de The Aerospace Corporation, durante una conferencia de prensa. «Esto no es necesario. Tenemos la tecnología para no tener este problema».

China ha desestimado estas preocupaciones como «bombo y platillo». En 2021, Hua Chunying, entonces portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, acusó a la información occidental de parcialidad y de «doble rasero de libro de texto» en su cobertura de la caída de cohetes de China. Por ejemplo, en marzo de 2021, los restos de la caída de un cohete de SpaceX se estrellaron contra una granja en el estado de Washington, un acontecimiento que, según ella, los medios de comunicación occidentales cubrieron positivamente y con el uso de «palabras románticas».

De acuerdo con el artículo VII del Tratado del Espacio Exterior de 1967, del que forman parte las principales naciones espaciales -incluida China-, cualquier país que envíe un objeto al espacio es responsable internacionalmente de los daños que pueda causar a otra parte cuando vuelva a estrellarse en la Tierra. Si esto ocurriera, el incidente se tramitaría en una comisión de reclamaciones o se gestionaría a través de canales diplomáticos – como en 1978, cuando el satélite soviético Kosmos 954, que funcionaba mal, se estrelló en el oeste de Canadá, rociando un camino de aproximadamente 370 millas (600 kilómetros) con restos de su reactor nuclear roto a bordo.

Christopher Newman, profesor de Derecho y Política Espacial de la Universidad de Northumbria (Londres), dijo que todas las principales naciones lanzadoras tendrán partes de objetos espaciales que regresen a la Tierra de forma incontrolada, pero que establecer un consenso internacional sobre cómo tratarlas es difícil dadas las actuales tensiones geopolíticas.

«Este es un problema que necesita una solución internacional, sobre todo porque objetos como los cuerpos de los cohetes tienen tres veces más probabilidades de impactar en las ciudades del ‘Sur Global'», dijo Newman a Live Science. «Sin embargo, solo hay que ver la actitud de los países ante el rastreo espacial y el conocimiento de la situación en el espacio, así como el problema de los desechos en la órbita terrestre, para ver que la comunidad internacional aún no está motivada para intentar resolver esta cuestión».

«Como abogado, tengo claro que el impulso para el cambio solo se produce cuando hay algún tipo de desastre o tragedia, y para entonces suele ser demasiado tarde», dijo. «Las advertencias están ahí para todos los usuarios del espacio; la cuestión es si van a tomar medidas ahora para hacerles frente».

