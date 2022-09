Cofrapliet solicita a la Cámara Municipal de Valera construcción de plaza en honor a la Biblia

Entornointeligente.com /

Con motivo de conmemorarse el mes de la Biblia, se dio una sesión especial en el salón de sesiones de la Cámara Municipal de Valera, con la presencia masiva de las Iglesias cristianas que hacen vida activa en la ciudad, además de los directores, concejales y personal de la Alcaldía.

En esta oportunidad fue el orador de orden el pastor presidente de la Confraternidad de Pastores Lideres e Iglesias del estado Trujillo (Confrapliet), Héctor Infante.

Solicitud El presidente de Confrapliet, hizo una solicitud a los concejales de la Cámara Municipal de Valera en nombre de la Confraternidad de Pastores Lideres e iglesias del estado Trujillo, que agrupa a los pastores e iglesias cristianas de 16 municipios del estado y que hacen vida activa en las seis parroquias del municipio Valera, con una población cristiana de más de 15 mil personas

» Solicitamos que la cámara eleve a ordenanza municipal, en el marco de sus funciones el acuerdo que nos estregaran el día de hoy en el marco del mes de la Biblia en todo el municipio. En segundo lugar, que haciendo uso de las atribuciones que le confiere la ley y en acuerdos previos con otras cámaras anteriores se establezca en el municipio Valera la Plaza de la Biblia. Plaza que ha sido prometida por diferentes ediles y no se ha llegado a su construcción real. Plaza que servirá para honrar los valores espirituales de la palabra de Dios y para el disfrute de la comunidad valerana» .

Discurso del pastor Héctor Infante:

«He asistido a nueve sesiones especiales, en este hermoso salón con motivo del mes de la Biblia, conocí y compartí con varios concejales en diferentes periodos de esas sesiones, los oradores de orden entregaron lo mejor de ellos para exaltar la palabra de Dios, pero me pregunto hoy ¿Los que asistieron a esa sesión, guardaron en su espíritu lo que Dios quería decirles?

Yo espero y deseo que ustedes el día de hoy puedan tener un antes y un después en sus vidas al terminar esta alocución. Tengo un mensaje de Dios para esta ilustre cámara, tengo un mensaje de Dios para todas las personalidades que nos honran con su presencia y por supuesto para todos aquellos que aman, leen y ponen en práctica la Santa Biblia.

Este es el mensaje. La biblia o la Santa Biblia, o las sagradas escrituras no es libro cualquiera, no es un invento de los hombres o de la religión, no es un libro antiguo pasado de moda, no es un libro solo para leer, no es libro que se debe leer, estudiar y memorizar opcionalmente la Biblia, o la Santa Biblia, o las sagradas escrituras es Dios, la Biblia es Dios mismo derramado y plasmado en forma de letras. La Biblia es la carta de amor de Dios para todos los seres humanos en ella Dios nos cuenta como nos hizo, como fueron esos milenios de amor y convivencia antes que el hombre pecara y se alejara de Dios.

En la biblia Dios nos cuenta como fue que nos apartamos de El, y el porque, nos cuenta el plan que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo prepararon para volver a rescatarnos y allí mismo vemos como mientras el mas nos buscaba, nosotros mas nos alejábamos de El. En la Biblia Dios nos cuenta a través de todas las historias, eventos y acontecimientos como El habla, como El se muestra al mundo, como trata con cada uno de nosotros, como usa los hechos de la vida misma para decirnos: Te perdí, pero te volveré a rescatar cueste lo que me cueste.

Menciono. Que son 66 libros que Dios dejó para contar su lado de la historia, fueron varios escritores los que escribieron la Biblia aproximadamente 40, que Dios los usó para que le escucháramos, le conociéramos y para mostrarnos su gran amor. Pero aquí hay algo importante, aunque fueron muchos escritores, la Biblia tiene un solo autor, repito la Biblia tiene muchos escritores, pero un solo autor, Dios, es su obra, su esencia, Él es el autor.

Reflexión

Esos 66, libros que tiene la Biblia están divididos en dos partes: 39 libros referentes al Antiguo Testamento y 27, se encuentran en el Nuevo Testamento, están allí, de esa forma por una sola razón en los 39 libros del Antiguo Testamento

Dios nos cuenta en forma muy resumida como se empeño en seguir conectado con nosotros a pesar de que le dimos la espalda, allí nos enseña a vivir, a socializar, nos enseña la obediencia, nos muestra el camino verdadero. Nos da los famosos mandamientos ¡que por cierto!, no son mandamientos prohibitivos, aunque tengan el no, por delante son mandamientos protectores. En resumen, nos cuenta todo lo que ha tenido que hacer para estar cerca de nosotros, ¡y sabes que veo y veo y veo cada vez que leo el Antiguo Testamento! como el ser humano rechazo una, y una, y otra vez a Dios, como se empeña en vivir sin El, como cada día se pierde. Como cada día se vuelve autosuficiente porque tiene un terreno, un oficio, un cargo, o dinero y peor aun que es lo que mas a Dios le duele escogió un dios falso.

Ahora, en los 27 libros del Nuevo Testamento, vemos a Dios contándonos que, a pesar de todo el rechazo, de toda la maldad nuestra y de toda la idolatría El nos ama y nos sigue amando y mandó a su hijo Jesucristo; allí en la Biblia vemos como Dios le dice a su hijo rescátalos, sálvalos, nos dejes que se pierdan, búscalos, haste hombre y convéncelos, inspíralos diles hijo mío que yo sigo amándolos que no me importa tanto dolor que me han provocado yo los amo y los amare.

Así que en los 4, primeros libros del Nuevo Testamento, (Evangelios), vemos al Señor Jesús cumpliendo la encomienda del Dios Padre, veo a Jesús diciéndole al padre. Padre hare todo lo que me pediste, voy a dedicar mi vida para que todos te conozcan, voy a salvarlos, a rescatarlos, voy a entregarme en sacrificio por ellos, y ellos te amaran como yo te amo, te conocerán como yo te conozco te servirán como yo te sirvo y estarán con nosotros como lo fue en el principio. Yo lo hare Padre. Y así lo hizo.

En el Nuevo Testamento se cuenta que la muerte de Jesús es el pagó que el Padre necesitaba para perdonarnos tanta rebelión nuestra y acercarnos a su justicia y a su santidad y sobre todo a su comunión.

En los otros 23 libros del nuevo testamento Dios nos muestra cómo debemos vivir la vida cristiana en un mundo cada vez mas alejado de Dios; les doy este ejemplo que esta en la primera carta del Apóstol San Pablo a Timoteo capitulo 3, versos del 1 al 5, » Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán; calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos!

Todos los 23 libros restantes son un manual de vida les habla a los hombres, a las mujeres, a los matrimonios, a los hijos, a los padres. Les habla a los políticos a los ricos, a los pobres, a los empresarios, a los religiosos, al malvado al que se cree bueno.

En fin, en el Nuevo Testamento el Señor nos habla a todos de como vivir dignamente sobre la tierra, y lo que debemos hacer para ir al cielo donde esta Dios Padre.»

Una Sola Biblia Argumentó el pastor Infante. Algunos pudieran preguntar «Pastor, pero la Biblia fue canonizada por hombres, ¡hay muchos tipos de Biblia? ¡Los cristianos tienen una Biblia los Católicos otra, y los judíos otra, cual es la verdadera Biblia?

Queridos amados esta mañana aprendamos esto. No se dice Hay diferentes tipos de Biblia, se dice que hay diferentes versiones de la Biblia; es decir hay Biblias con diferentes tipos de lenguajes, idiomas y dialectos, pero la Biblia es una sola

Dios mismo ha permitido que su historia sea contada en diferentes idiomas, hay una historia de amor contada en diferentes formas, leguajes y dialectos.

Preciso que, según la Alianza Global, hasta hoy la historia de amor de Dios llamada Biblia se ha traducido a mas de 3.495 idiomas y dialectos. Alcanzado a mas 5.750 millones de personas, pero todavía faltan por traducirse la Biblia a mas de 1.892 idiomas y dialectos. Eso quiere decir que faltan por alcanzar al resto de la población humana que son 3.250 millones de personas. Y Dios dice en su palabra: hasta que todos sepan del amor de Dios y del poder salvador del mensaje de Dios no seria el fin, sin embargo, por lo que estamos viendo y el avance tecnológico, estamos acercándonos rápidamente a que la población mundial sepa que Dios los esta buscando para salvarlos, la tarea es mucha todavía pero se esta cumpliendo.

Privilegio «Cabe resaltar en esta mañana ,usted y yo que estamos en este lado del mundo tenemos un gran privilegio y no lo hemos valorado, tenemos la carta de amor de Dios traducida en mas 26 versiones o dilectos distintos mencionando a La Biblia Reina Valera 1909, 1960, 1995, 2009, 2015, la traducción al lenguaje actual «Dios habla hoy», «La Biblia de las Américas», 26 versiones, distintas todas, ¡para que!, para tenerlas en la biblioteca en la mesita de noche, para colocarla abierta en el salmo 91, en medio de la sala para que espante los malos espíritus ¡No Mas!, tenemos todas esa versiones porque ese Dios amoroso quiere acercarse de todas las maneras ,de todas las formas a nosotros nos esta buscando, te esta buscando si un día compraste una Biblia ese día Dios se acerco a tu vida y a tu casa, si alguien te regala o te regalo una Biblia ese día Dios quizo llamar tu atención; no te hizo comprar la Biblia, ni hizo que te la regalaran para que pensaras, hay me quieren meter a religioso, me quieren lavar el cerebro fue para decirte aquí estoy te vengo a buscar quiero estar contigo, vengo a salvarte del poder del pecado. Hoy Dios esta aquí en forma de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Dios.»

Finalizando inquirió el pastor, «¿que es lo que estamos celebrando hoy en esta ilustre cámara municipal? estamos celebrando a Dios y su santa palabra, celebramos que Dios se acerco y se acerca a nosotros todos los días por medio de su palabra y nos dice los amo. Celebramos que la palabra de Dios nos muestra el camino de la vida terrenal y de la vida espiritual. Celebramos que el municipio Valera y todo el estado Trujillo han puesto a Dios y la Biblia en primer lugar. Y así ha sido históricamente en este municipio a través de los acuerdos que las ilustres cámaras han emitido en los años anteriores.»

Por: José Rojas CNP 25.946

[email protected]

