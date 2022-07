Cofece ¿favorece? a Citibanamex y BBVA

Entornointeligente.com /

La Cofece no está haciendo su trabajo completo y pone en disyuntiva su parcialidad y sobre todo su trabajo frente a la ciudadanía así lo asevera el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, quien ya comenzó dos procesos legales; uno a través de la propia Cofece y que deberá definir su proceder el próximo 9 de agosto y, otra más vía judicial.

Vamos por partes. Resulta que Citibanamex, que preside Manuel Romo y BBVA, que dirige Eduardo Osuna encabezan demandas por parte de la Comisión de Hacienda, al mando de Alejandro Armenta, que desde el pasado 25 de mayo de 2022 presentó ante Cofece.

La causa. La falta de investigación y proceder de esta Comisión al mando de María José Contreras de Velasco, el Senador Armenta vuelve a hacer un llamado a la Cofece. En junio pasado notificó una prevención para aclarar diversos puntos técnicos de la denuncia y el 5 de este mes desahogaron la totalidad de las preguntas e información requerida por la autoridad.

En este momento se espera que la Cofece admita y le dé trámite a la denuncia, lo cual debe suceder a más tardar el 9 de agosto en términos de los plazos legales, e inicie una investigación integral en el mercado de pagos con tarjetas, para que sancione las conductas que atentan contra la competencia en el sistema financiero.

Está investigación no debe sólo enfocarse en las cámaras de compensación, sino en el mercado en su totalidad, considerando el ciclo completo de las transacciones: recepción de tarjetas en los comercios, el otorgamiento de tarjetas a los clientes y compensación se ven involucrados.

Y es que, a decir de la Comisión de Hacienda, han detectado que los Bancos grandes explotan a los tarjetahabientes, deprendan a los comercios, previenen la entrada de otros adquirientes y mantienen rentas altas.

Derivado de la colusión de Banamex y BBVA, se generan los siguientes daños:

Al coordinar una baja en las tasas de descuento con los comercios se tienen como objeto y/o efecto desplazar a otros bancos y mantener una posición dominante en este lado.

Esto se logra al subir los cargos de comisiones por el uso de tarjetas a los consumidores y con ello subsidiar la baja de las tasas de descuento a los comercios; generando que los tarjetahabientes paguen más comisiones y tasas de interés a los bancos.

Sin que ello se traduzca en aumentar la bancarización, ni los sistemas financieros se traduzcan en un mejor beneficio al usuario. Cómo explicar que existen 1.7 billones de adultos no bancarizados en el mundo. La mitad de ellos viven en 7 economías, y México es una de ellas.

Aunado a ello, el porcentaje de la población con servicios financieros en México es de los más bajos en América Latina pese a ser la economía número 2 en la región y número 14 a nivel mundial.

En México, sólo 37% de la población ahorra en bancos, por debajo de Perú (42%), Colombia (45%), Costa Rica (67%) y Brasil (70%). Y un país que no ahorra, es un país que no invierte y que, por tanto, un país que no puede crecer más.

De las investigaciones preliminares que ha realizado la Cofece se puede leer que los grandes bancos se coordinan para determinar precios y vigilar acuerdos en las promociones de meses sin intereses. Y hasta ahora la Comisión al mando de Contreras de Velasco, ha hecho poco o casi nada. ¿Será qué ahora sí realice las investigaciones correspondientes?

Archivado en:

Junta de Consejo Marielena Vega Conductora

Salud, dinero y negocios Socia Cofundadora, y conductora del programa de radio Salud, Dinero y amor. Programa de finanzas, negocios, economía y bienestar.

Lee más de este autor Cofece ¿favorece? a Citibanamex y BBVA

Infonavit, capítulo cerrado

Retos vulnerables, aún en pensiones

Debilitados, Banxico y la relación con EU

De cabeza el teletrabajo

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com