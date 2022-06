Codelco anuncia el cierre definitivo de la fundición Ventanas debido a crisis medioambiental

Entornointeligente.com /

A raíz de los reiterados episodios de contaminación ambiental en Quinteros y Puchuncaví, los trabajadores de Codelco se reunieron en la tarde de este viernes con el presidente del directorio de la minera, Máximo Pachecho , para hablar del futuro de la división Ventanas.

Al término del encuentro, la empresa emitió un comunicado donde informó la decisión de cerrar definitivamente la fundición.

«Luego de una sesión extraordinaria realizada hoy, el directorio de Codelco aprobó por mayoría avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventanas, medida que requiere modificar la Ley N° 19.993, que obliga a la Corporación a fundir los minerales de Enami exclusivamente en la planta de Ventanas. El acuerdo sólo involucra al proceso de fundición, ya que la refinería no está en cuestión», señala el documento.

El comunicado agrega que Codelco invirtió US$ 156 millones en obras medioambientales en esta operación entre 2010 y 2017 para bajar sus emisiones y capturar 95% de los gases. Sin embargo, » una potencial inversión de US$ 54 millones para aumentar la captación de gases, no es garantía de que no se produzcan nuevos episodios de contaminación, debido a la crisis socioambiental del polo industrial, el riesgo de nuevos peaks y las condiciones atmosféricas de la zona».

Reacción de los trabajadores A la salida de ese encuentro, Andrea Cruces, presidenta del Sindicato 1 de Ventanas , criticó duramente la decisión.

«Nos citaron para hablar del futuro de la división Ventanas y nos dijeron que ellos no estaban dispuestos a invertir y que estaban por el cierre de la división «, señaló la dirigenta. «Nosotros estamos pidiendo una inversión de US$ 50 millones, que es el 1% de la carpeta de inversión que tiene US$ 4.500 millones».

La representante de los trabajadores señaló además que la fundición ha sido injustamente culpada por los episodios de contaminación que han afectado a la comunidad. «Llevamos 12 días detenidos. Hoy día es más que evidente que no somos los responsables . Llevo 36 años en esta división y nunca vi a un trabajador intoxicado. Por lo tanto, las personas que estuvieron detrás de todo esto, hoy día tienen sus resultados».

Cruces también tuvo duras paralabras para el presidente de Codelco. «Señor Pacheco, para usted es patiótico destruir el país. Usted va a quedar recordado en la historia como la persona que traicionó a nuestra minería chilena» (…) «Usted nos vendió, usted le dijo al gobierno que iba a cerrar Ventanas sin conflicto, usted, que prometió cartas abiertas, usted miente Señor Pacheco, usted no debiese estar al mando de esta corporación tan importante para el país».

La presidenta del sindicato también advirtió que la medida es solo un primera paso de una política que va a afectar al resto de las mineras locales. «No somos los únicos. Somos los primeros de todas las fundiciones», denunció. «Nuestros concentrados, chilenos y chilenas, es la riqueza que tenemos acá. Y quieren hacer, llevarse nuestro concentrado al exterior».

Los trabajadores, que en las últimas horas se habían movilizado para oponerse a la medida, prometieron que van realizar nuevas medidas para resistirse al cierre de la fundición.

En entrevista con CNN Chile, el alcalde de Quinteros Mauricio Carrasco, también se refirió al tema, y aunque destacó la importancia de resguardar la salud de la población, criticó la medida y apuntó al costo económico que va a tener para la comuna y el impacto para los trabajadores.

Se espera que el Presidente Gabriel Boric se pronuncie en los próximos minutos sobre el tema. Originalmente se había informado que el mandario iba a hablar a las 20:00, aunque el punto de prensa se ha ido aplazando.

AES Andes pide a la CNE retirar definitivamente central a carbón Ventanas I

LINK ORIGINAL: Diario Financiero

Entornointeligente.com