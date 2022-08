Codehciu: 33 víctimas en presuntas ejecuciones registradas de enero a junio

Entornointeligente.com /

El estado Bolívar registró 33 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio de 2022; según el balance ofrecido por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

La organización no gubernamental enfatiza que dicha cifra no representa el número real de estas muertes «potencialmente ilícitas», por ello, concluyen que no corresponde con el panorama de violencia que se vive en la entidad, sobre todo en los municipios El Callao y Caroní.

Según el informe, en el último trimestre del año se registró una disminución del 42,8 % de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En los meses de enero y marzo hubo 21 víctimas en el estado; y entre abril y junio, 12.

Edades Según Codehciu, los medios de comunicación registraron que ocho de las 33 víctimas tenían entre 15 y 33 años de edad. Sobre los otros 25 no se pudieron conocer sus edades.

Febrero, abril y marzo fueron los meses que más registraron víctimas, con nueve, ocho y siete respectivamente. Uno de los hechos más violentos se suscitó el 11 de abril. Ese día tres hombres murieron ejecutados en el municipio de El Callao, durante una «actuación mixta» realizada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El otro caso que destaca por ser el más violento del primer semestre del año se generó el 5 de febrero, con la muerte de seis hombres, también en el municipio de El Callao y bajo la actuación de los mismos organismos.

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) informó en febrero que tres de los cinco municipios más violentos del país están en Bolívar: El Callao, Sifontes y Roscio.

Muertes bajo custodia Sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas bajo custodia del Estado, Codehciu enumeró dos, y ambas tuvieron lugar en el Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo.

El 30 de marzo Julio José Hurtado de 34 años de edad, murió padeciendo dolores abdominales generados por una úlcera avanzada; y el 7 de abril Tomás Enrique Rodríguez, de 33 años, fue encontrado sin signos vitales guindado en las vigas del techo de su celda. A este último caso también le dio seguimiento la organización Una Ventana a La Libertad.

