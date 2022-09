Cockburn’s desafia dez street artists a pintarem murais nas suas caves

Entornointeligente.com /

Está a terminar o prazo de inscrições para a segunda edição do Cockburn’s Street Art Competition, evento promovido pela marca de vinho do Porto, detida pela Symington Family Estates, em parceria com a Circus Network . O evento desafia «dez artistas a desenvolverem murais inspirados no Douro, nas cidades do Porto ou Vila Nova de Gaia ou ainda no vinho do Porto, nas instalações da Cockburn’s, durante o dia 24 de Setembro», explica em comunicado a Cockburn’s.

Nesse sábado, entre as 10h e as 18h, os artistas pintarão os seus murais num evento «aberto ao público». «As obras serão depois avaliadas por um júri composto por figuras de renome no panorama da street art portuguesa». A organização anunciará «em breve» esses nomes.

«Cada artista irá receber os materiais necessários, até 100 euros», para desenvolver a sua criação. As candidaturas devem ser enviadas para [email protected], juntamente com um portefólio criativo, até à próxima sexta-feira, dia 9 de Setembro.

Depois da competição, a partir das 19h e até à 1h, as caves Cockburn’s receberão uma after-party, com jantar — o menu incluirá «pratos especialmente confeccionados a lenha pelo restaurante Belos Aires e três bebidas —, concerto da banda portuense Holy Nothing e, a fechar a noite, DJ Set.

Ao longo da noite de festa, cujo mote «Mais vinho do Porto do que possas imaginar!», serão «anunciados e premiados os três primeiros classificados do concurso». O vencedor terá direito a uma caixa de vinho Cockburn’s, um vale de compras na Circus no valor de 500 euros e uma série de serigrafias da sua obra, que serão vendidas através da Circus Network, com o valor a reverter para o artista. Já o segundo e terceiro classificados receberão uma garrafa de vinho Cockburn’s e um vale de compra Circus de 250 e 100 euros, respectivamente.

O bilhete para esta after-party custa 35 euros por pessoa e pode ser adquirido no Eventbrite .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com