Cocina comida real: receta de espaguetis de calabacín y otros platos sanos que puedes hacer con una Crock-Pot, una vaporera, un espiralizador…

L os buenos hábitos en la alimentación se van imponiendo poco a poco, quizás porque sabemos algo más de nutrición que hace unos aáos. O al menos sabemos que a los ultraprocesados tienen que ocupar un lugar menor en nuestro menú semanal. Las redes sociales han tenido mucho que ver, como por ejemplo a través de cuentas como la del nutricionista Carlos Ríos y su realfooding , y además ahora tenemos a nuestro alcance más herramientas y utensilios de cocina que nunca para mejorar nuestra salud de una forma más creativa.

Ejemplo de ello son las freidoras de aire , que nos permiten cocinar alimentos con un 80% menos de aceite o directamente sin nada y conservando todo el sabor e incluso esa textura crunchy que tanto nos gusta de los fritos. Pero no es el único pequeáo electrodoméstico o utensilio de cocina que ha ido ganando adeptos. Marcas como Lékué se han convertido en todo un referente en la cocina, ya que permiten preparar alimentos al vapor (y no, el resultado no es nada insípido). Así, cada vez hay menos excusas para no comer sano.

En BAZAR no vamos a hablar de operación bikini porque nos parece un término erróneo que no debería existir, ya que cuidar nuestro cuerpo tiene implicaciones que van mucho más allá del aspecto físico y no es algo a lo que prestar atención solo en verano o después de las navidades. Romper con una vida sedentaria y comer mejor (que no menos) es algo que todos deberíamos hacer los 365 días del aáo. Por lo demás, solo nos queda darle las gracias a nuestras piernas por llevarnos a todos sitios, sin importar el peso ni otras variables.

El caso es que quizás fruto del confinamiento y nuestra vena repostera; quizás porque contamos con más información, la cocina que apuesta por los alimentos reales y naturales ha llegado para quedarse. Y con ello muchos pequeáos electrodomésticos y utensilios varios: arroceras, ollas de cocción lenta, panificadoras, yogurteras…

Aquí tienes una selección de los más recomendados por los usuarios .

COCEDOR DE HUEVOS

