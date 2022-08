Cochabamba FC se da un festín ante JUVA en el debut

Entornointeligente.com /

Cochabamba FC no tuvo piedad de JUVA de Potosí y lo destrozó con un contundente 5-0, en el partido inicial del grupo H, correspondiente a la fase 2 de la Copa Simón Bolívar 2022 y que se jugó en el estadio Samancha Urabi de Colcapirhua.

El local planteó un partido ofensivo, pero al frente se topó con un defensivo JUVA que incluso llegó a inquietar a momentos al anfitrión.

El Sureño buscó por todos los espacios posibles hacer daño, pero el fondo potosino se cerró al máximo en busca de bloquear las arremetidas vallunas.

En el momento más complicado, Cochabamba FC halló la fórmula para vulnerar el arco del colombiano Neiser Cabezas, cuando a los 22’ PT un centro servido por Darwin Lora encontró a Gabriel Aguirre, solo dentro del área, quien se tomó el tiempo necesario para acomodarse y definir con remate cruzado y lejos del guardameta (1-0).

El 2-0 cayó a los 30’ PT, tras una jugada ensayada de tiro libre cobrada por Aguirre, el rebote de Cabezas y la definición de Sergio Encinas que despertó el delirio de la afición de Cochabamba FC.

JUVA reaccionó tras el segundo gol encajado, pero el disparo de Ninfo Gutiérrez pegó en el travesaño del arco de Manuel Revollo.

En el complemento, el 3-0 fue cuestión de tiempo, cuando a los 26’ ST una triangulación entre Aguirre y Encinas finalizó con el cabezazo en solitario de Esteban Ángel.

Cochabamba FC aprovechó las licencias del rival y amplió cifras con una veloz contra de Encinas y que definió sobre 39’ ST con remate al ras (4-0) por debajo del meta.

El festín de goles para el local se cerró a los 46’ ST, tras un inteligente toque de Mauricio López y que el colombiano Eyner Pérez definió con remate cruzado (5-0).

En otros resultados de ayer: Deportivo Fatic 0-2 Deportivo Shalon y CDT Real Oruro 2-0 Destroyers.

Hoy juegan: García Ágreda vs. Alianza Beni (13:00), Wilstermann Coop. vs. Mariscal Sucre (15:00), Libertad Gran Mamoré vs. Atlético Warnes (16:00) y Vaca Diez vs. Nueva Cliza (17:00).

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com