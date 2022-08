Cocaleros retienen a «infiltrada» y Policía custodia el mercado de Adepcoca

Entornointeligente.com /

Ante la información de que una policía fuera retenida por cocaleros en medio de una vigilia, un numeroso grupo de fuerzas antimotines de la Policía rodean el mercado legal de la Asociación de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca) de los Yungas en busca de la detención de dirigentes. Los movilizados aseguran que la Policía estaba de civil y la acusan de ser infiltrada. Cerca a las 19:30, los gases lacrimógenos y la detonación de dinamitas volvieron a detonarse. La mujer fue agarrada por las féminas cocaleras en una calle paralela a la avenida de Las Américas de la zona de Villa Fátima, de acuerdo al reporte de Unitel. Los cocaleros de Los Yungas de La Paz se encuentra en el sexto día de movilizaciones en demanda del cierre del marcado ilegal de coca impulsado por el dirigente afín al Movimiento al Socialismo (MAS), Arnold Anales. Los efectivos policiales resguardan esas instalaciones desde la semana pasada a pesar de las observaciones de su ilegalidad. La nueva jornada de protestas, que empezó después del mediodía, estuvo encabezada por mujeres cocaleras que recorrieron la zona de Villa El Carmen hasta la calle 1 con arengas de ¡fuera Alanes! y ¡cierren ese gallinero! A diferencia de los otros días donde la Policía respondió inmediatamente a los cocaleros, esta vez los efectivos resistieron varias explosiones de dinamita y no respondieron hasta una segunda provocación. Posteriormente se desató una arremetida contra los cocaleros en motos y camiones desde donde lanzaron gases. La jornada pasada una persona fue herida de gravedad por mala manipulación de la dinamita y ahora lucha por sobrevivir. También se reportaron arrestados, pero no en gran cantidad como hoy. Vecinos molestos piden el cierre del mercado de Alanes Los vecinos de la zona exigen a las autoridades del Estado hacer cumplir la ley y cerrar de una vez el mercado de coca impulsado por Alanes por ser ilegal. «Alanes pues que se agarre bien los pantalones, ¿no sabe qué es la ley?, es una vergüenza como manejan la ley a su gusto. Deben cerrar el mercado de Villa El Carmen porque no está bajo la ley», protestó una de las vecinas.

