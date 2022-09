Cocaleros dan ultimátum para que liberen a Machicado y se suman al pedido de censo en 2023

Entornointeligente.com /

Los socios de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) presentaron este lunes un nuevo pliego petitorio al gobierno de Luis Arce con un ultimátum para que liberen a su máximo dirigente, Freddy Machicado, hasta este jueves, y como consecuencia de la persecución judicial se sumaron al pedido de censo para el 2023. «Por la unidad de nuestro país y por la constante persecución política que sufrimos los bolivianos, nos sumamos a las diferentes organizaciones a nivel nacional que exigen la abrogación del Decreto Supremo Nro. 4757, la realización oportuna del Censo Nacional y diferentes demandas sectoriales», se lee en uno de los puntos del pliego. Aunque la principal demanda de los cocaleros es la liberación de su máximo dirigente, quien la pasada semana fue encarcelado en menos de 24 horas. Asimismo, piden investigar al dirigente afín al Movimiento al Socialismo (MAS) Arnold Alanes por delinquir a la vista de todos los medios de comunicación en la jornada de la marcha masiva de la Adepcoca orgánica. El secretario de actas de la Adepcoca, Gabriel Amato, advirtió que la demanda ya no será sectorial, sino nacional con un único pliego petitorio. El dirigente informó que en los próximos días lanzarán una convocatoria de paz y unidad con el fin de organizar un cabildo a nivel nacional. «Como Adepcoca vamos evaluar y vamos a sacar una convocatoria de paz y unidad en los nueve departamentos y de ahí va salir la fecha, no descartamos llamar a un cabildo a nivel nacional», manifestó. El dirigente indicó que sostendrán reuniones con los ponchos rojos que tienen un pliego petitorio no atendido por el gobierno nacional, además se sentarán con el sector chiquitano del Oriente del país que sufre avasallamientos y desastres forestales y con los sectores que defienden la reserva de Tariquía. «Bien claro habíamos determinado de que este problema ya no va ser sectorial, ya no va ser con los productores de la hoja de coca, más al contrario, va ser a nivel nacional porque vemos que el Gobierno quiere someternos y acallarnos con mandamientos de apremio, pero nosotros tenemos que unir a los nueve departamentos», anunció Amato.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com