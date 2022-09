Cocalero aprehendido con dinamitas afirma que Alanes le pagó Bs. 2.500 para infiltrarse en Adepcoca

Entornointeligente.com /

Una persona de sexo masculino fue arrestada por portar artefactos explosivos de dinamita, al ser conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen reveló que Arnold Alanes le pagó Bs 2.500 para infiltrarse en la marcha de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). «Alanes me ha obligado (…) Me ha pagado 2.500, Alanes», dijo el hombre que fue arrestado en la avenida Camacho y la calle Loayza, donde los cocaleros del grupo de Alanes y de Adepcoca se encontraron y hubo amagues de enfrentamiento. La Policía confirmó la aprehensión de dicha persona con fines investigativos toda vez que se le encontró con artefactos explosivos. «Un aprehendido el cual ha sido encontrado en posesión de petardos y explosivos compuesta de una masa de dinamita y una mecha lenta que consideramos como artefacto explosivo», dijo un efectivo según el reporte de FM Bolivia. No obstante, el aprehendido dijo que Alanes, principal responsable de la instalación de un mercado paralelo en Villa El Carmen, le obligó a infiltrarse en Adepcoca, sin embargo, la Policía a través de su Facebook informó que los movilizados del grupo de Alanes lo habían encontrado. «Hoy en la tarde al promediar las 15:00 en la Av. Camacho y Loayza, movilizados del Sector de Arnold Alanes encuentran a una persona que aparentemente portaría artefactos explosivos, entregándolo a la Policía», informó la Policía.

