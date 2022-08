Cobran fuerza los planes de los republicanos para destituir a Biden

Entornointeligente.com /

A la espera de hacerse con el control de la Cámara de Representantes, algunos conservadores ya presentaron sus propuestas para impugnar al mandatario demócrata.

El Partido Republicano se posiciona como favorito para obtener la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes. Las esperanzas de hacerse con el control de la Cámara baja animan a algunos conservadores a aprovechar la situación para poner en marcha sus más ambiciosos planes de destitución de Joe Biden , al que no consideran apto para ejercer las funciones presidenciales, escribe The Hill .

Varios legisladores ya han presentado en el Congreso artículos de impugnación contra el mandatario, al que acusan de cometer «altos delitos» por su enfoque hacia una serie de cuestiones relacionadas con el control fronterizo, la pandemia y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Lea También: Gustavo Petro firmó las primeras ocho extradiciones como presidente de Colombia

Con la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, que son aún mayoría, aunque por un estrecho margen, ese tipo de resoluciones nunca han tenido la oportunidad de salir adelante, aunque la situación podría cambiar después de los comicios del próximo otoño.

Desde que Biden asumió el cargo de presidente, se han propuesto al menos ocho resoluciones para destituirlo:

tres de ellas están relacionadas con su gestión de la oleada de inmigrantes en la frontera con México; otras tres se refieren a la gestión de la retirada de EE. UU. de Afganistán en 2021; una denuncia la moratoria de desahucios ideada para ayudar a los inquilinos durante la pandemia; y otra más está relacionada con los negocios en el extranjero de su hijo, Hunter Biden. Todas las propuestas expirarán con la actual legislatura del Congreso, reunido por dos años hasta el 3 de enero de 2023, pero ya se escuchan promesas para su rápida reevaluación en el próximo año.

«Debería haber sido destituido nada más tomar posesión» La republicana del estado de Georgia Marjorie Taylor Greene promueve cuatro resoluciones que tienen como objetivo la destitución de presidente. «Ella cree que Joe Biden debería haber sido destituido nada más tomar posesión, así que, por supuesto, quiere que esto ocurra lo antes posible», afirmó el lunes su portavoz, Nick Dyer, en un correo electrónico enviado a The Hill.

Otra republicana, Mary Miller, que recientemente se alzó con la victoria en Illinois, también planea hacer uso de la potencial mayoría de su partido en la Cámara de Representantes para promover la destitución del actual mandatario, al que acusa de «ignorar deliberadamente» las leyes de inmigración del país.

«Biden y Harris han fallado en su deber más básico, que es el de garantizar la seguridad del pueblo estadounidense a través de la seguridad de nuestras fronteras», expresó hace dos semanas.

Entretanto, algunos republicanos indicaron que se guiarán por el desarrollo de los acontecimientos a la hora de decidir si apoyarán o no las iniciativas de destitución de Biden el próximo año. Ralph Norman, por Carolina del Sur, ya ha apoyado dos resoluciones de este tipo relacionadas con la retirada de las tropas de Afganistán, aunque, según comentó su portavoz a The Hill, «aún no ha tomado ninguna decisión sobre el apoyo a los artículos de destitución el próximo año con mayoría republicana».

«Esperará a ver cómo serán esos esfuerzos, en concreto cómo se alinearán con el Artículo II, Sección 4 de la Constitución», dijo el portavoz, Austin Livingston, en referencia a la sección que describe los poderes de destitución del Congreso.

LINK ORIGINAL: Que Pasa

Entornointeligente.com