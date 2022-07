Coalición y empresarios apoyan Tratado de Libre Comercio con China

Entornointeligente.com /

Un día después de que el presidente Luis Lacalle Pou anunciara la finalización del estudio de factibilidad de cara a un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, el apoyo político a que esta posibilidad se concrete ha sido unánime dentro de la coalición de gobierno. Sin embargo, Cabildo Abierto ha reclamado acceder a los detalles de lo negociado hasta ahora, algo que también pide el Frente Amplio que incluso decidió convocar al canciller Francisco Bustillo al Parlamento.

Julio María Sanguinetti , que durante su primera presidencia se reunió con el entonces mandatario chino Deng Xiaoping , señaló a El País que «la apertura hacia China es una política» que desde ese momento han mantenido todos los gobiernos. «Desde ese entonces se ha generado una corriente comercial que ha crecido a tal punto que hoy China es nuestro primer comprador y vendedor. Tan exitoso ha sido el proceso que hoy podríamos pensar que es hasta excesiva la dependencia que tenemos con ese mercado», dijo el exmandatario.

No obstante, el hoy secretario general del Partido Colorado afirmó que es «razonable» ir hacia el TLC, «más allá de los reparos que se han planteado desde el Mercosur». En el bloque regional, que tendrá su cumbre de presidentes la semana próxima en Asunción, no hay una posición unánime sobre la posibilidad de que los países negocien unilateralmente este tipo de tratados. Tanto es así que mientras Brasil se ha pronunciado a favor de la flexibilización, Argentina se ha mostrado enfáticamente en contra, mientras que Paraguay ha optado por no inclinarse de manera explícita hacia ninguno de estos polos. «Todo se dirimirá según la capacidad negociadora que tenga Uruguay, que deberá ir paso a paso con China, pero también paso a paso con el Mercosur», opinó Sanguinetti.

El Partido Colorado es uno de los más enfáticos a la hora de apoyar el acuerdo, junto -claro- con el Partido Nacional y también el Partido Independiente . El líder de esta fuerza, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres , recordó a El País que su programa de gobierno hablaba de «la importancia de abrir puertas y mercados en el mundo, para que Uruguay sea más competitivo». En este sentido, añadió que «no se podía aceptar que el Mercosur fuera un corsé, un impedimento». El término corsé fue utilizado por primera vez por Lacalle Pou en marzo del año pasado, justamente en una cumbre del Mercosur en la que alertó a sus socios que Uruguay emprendería el camino hacia la flexibilización y que negociaría con otros países y bloques.

MIRA TAMBIÉN Presidente de la Cámara de Industrias espera que TLC con China «sea una política de Estado» Las dudas Desde Cabildo Abierto el apoyo a lo anunciado por el presidente en conferencia de prensa el miércoles también ha sido explícito. El senador cabildante Raúl Lozano , que integra la Comisión de Asuntos Internacionales, dijo a El País que «sin duda sería muy importante lograr el acuerdo con China», pero añadió: «También sería importante ver la redacción de lo que se viene acordando y eso por ahora no lo conocemos».

Lacalle Pou indicó el miércoles que el acuerdo de factibilidad no es confidencial, pero al mismo tiempo señaló que como hay aspectos que aún se están negociando tampoco sería publicado y que hay detalles que por ahora no se harían públicos. En este sentido, Lozano dijo que «es difícil decir algo sobre este posible acuerdo porque no se sabe lo que se está negociando». Y agregó: «Me parece bien que se abran mercados, pero no sabemos los detalles. Cabildo espera recibir el estudio de factibilidad. Entendemos que sería lo lógico. No lo pedimos todavía porque el anuncio fue ayer. Pero, si no llega, para nosotros es importante acceder a él».

Desde el Frente Amplio se expresaron en el mismo sentido. El senador Charles Carrera , del Movimiento de Participación Popular ( MPP ), dijo a El País que «es importante que el estudio de factibilidad se comparta, porque tiene que existir transparencia para saber quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores». Por eso, el legislador pidió que lo negociado por el Poder Ejecutivo con China sea elevado al Parlamento.

«El gobierno ha tenido pocos anuncios y poca concreción, en todos los ámbitos, y la política internacional es uno. Qué se va a negociar y qué se viene no lo sabemos. Sí sabemos que los plazos no se cumplieron. Es un gobierno que actúa con mucha soberbia. No se puede actuar así, son políticas de Estado y no se pueden manejar de esta manera. Por ahora son solo anuncios», señaló Carrera.

MIRA TAMBIÉN China anunció que avanzará con Uruguay en «la cooperación de libre comercio» El gobierno había señalado en setiembre de 2021 que el estudio de factibilidad estaría listo a fines de este año, pero finalmente se presentó esta semana. Lacalle Pou reconoció esto en la conferencia de prensa, pero dijo que los tiempos en política internacional no dependen solo de los deseos de un país. Al mismo tiempo, afirmó que aunque aspira a firmar el TLC antes de que termine su gobierno -esto es lo planteado en las conversaciones con China-, es probable que el acuerdo se logre durante la próxima administración, luego de marzo de 2025.

Por su parte, el senador comunista Daniel Caggiani expresó a través de las redes que convocará a Bustillo «a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado para conocer cuáles son los contenidos del estudio, sus resultados, cuáles serán los sectores que ganan y los que pierden en el camino de la implementación del acuerdo económico, y cuál es la hoja de ruta y la estrategia del gobierno en ese sentido».

Lacalle Pou recordó el miércoles ante los medios de comunicación que los gobiernos frenteamplistas intentaron el mismo acercamiento con China. En 2016 el fallecido expresidente viajó a la República Popular y allí se reunió con su homólogo Xi Jinping. Y un año después se celebró en Punta del Este la cumbre China-Lac, por la que más de 600 empresarios chinos llegaron al país.

Sin limitaciones ideológicas

Sanguinetti

Expresidente y secretario general del Partido Colorado

«El tema comercial nunca se ideologizó. Si hiciéramos esto no haríamos más que caer. En dictadura, por ejemplo, no se cortaron los lazos con la Unión Soviética. En mis dos presidencias viajé a China».

Lacalle Pou

Presidente de la República y líder del Partido Nacional

«La obligación nuestra es abrir mercados y competir en igualdad de condiciones con otros. De lo que se está hablando es de comercio y no de obligaciones políticas recíprocas».

Lozano

Senador cabildante y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales

«Uruguay siempre ha pactado con países así. No hay que mezclar las relaciones comerciales con las diferencias políticas. Los países de occidente tienen tratados, compran y venden a China».,

Mieres

Ministro de Trabajo y Seguridad Social y líder del Partido Independiente

«Uno puede tener diferencias ideológicas y sin embargo tener relaciones comerciales. Un ejemplo extremo: Biden visitó Arabia Saudita luego de criticar duramente su régimen».

Empresas celebran y Pit-Cnt es «crítico»

A pesar de que los anuncios aún no revelan los detalles del acuerdo donde ya se generaron fuertes reacciones es entre los empresarios y los trabajadores.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala , fue enfático al asegurar a El País que el movimiento sindical «parte de una mirada muy crítica» de un posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China. Y es que en su opinión «los únicos sectores que se beneficiarían son los que ya se están beneficiando de los altísimos precios de los commodities».

«En nuestra visión el conjunto de sectores productivos que se salen de los agronegocios -que son los malla oro beneficiados por las políticas que aplica el gobierno- tendrían muchisimos más perjuicios que oportunidades», sostuvo el dirigente.

Desde el ámbito empresarial, en cambio, el anuncio fue celebrado. El presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía , recordó que el 7 de diciembre le entregó al Poder Ejecutivo un informe con un análisis de cómo podría impactar un eventual acuerdo comercial.

El documento incluyó un estudio del economista Andrés Reboledo , que estuvo a cargo de negociar el TLC que firmó Chile con China, donde se analizó «potencialidades y sensibilidades» de cada gremial de la cámara.

También una encuesta de Equipos Consultores donde se reflejó que las empresas auguraban beneficios con la firma del TLC. Y un estudio del impacto del comercio identificando qué sucedería con los productos que vende Uruguay ante un abatimiento de aranceles.

«El gobierno lo tomó en cuenta. Y ahora creemos que tenemos el mérito suficiente para ser convocados al cuarto de al lado, como se le llama», afirmó Antía.

A su vez, advirtió que se debe acompañar el acuerdo con «políticas públicas para apalancar a las empresas en su desempeño en comercio exterior».

Y a nivel interno el presidente de la Cámara de Industrias remarcó la necesidad de superar «déficits» que existen como que «el país es caro, el peso fiscal es importante, se requiere personal capacitado y un marco regulatorio de relaciones laborales en sintonía con el mundo actual».

MIRA TAMBIÉN TLC: qué incluye y cuándo se firmaría, según Rozman, titular de la Cámara Uruguay-China

