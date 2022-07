Coalición Sindical Nacional denuncia «viernes negro» para los trabajadores de la educación y la salud

Entornointeligente.com /

25-07-22.-La Coalición Sindical Nacional rechazó este lunes las actas en las que se reducen los beneficios contractuales de los trabajadores del sector salud y denunció que a los trabajadores de la educación se les pagaron deudas de manera «chucuta». José Marcano, integrante de la Coalición, afirmó que las actas pueden ser modificadas, pero siempre que sea para mejorar condiciones, no para afectarlas. Marcano calificó como un «viernes negro» para los trabajadores públicos venezolanos las medidas tomadas por el gobierno del mandatario Nicolás Maduro, el pasado viernes 22 de julio. «Las actas se pueden modificar, pero de manera progresiva. No puedes firmar un acta desmejorando lo que ya lograste», refirió. «Eso es ilegal, porque viola el artículo 18 de la ley orgánica del trabajo, que establece que los beneficios son progresivos». Durante una concentración efectuada en la CTV, Marcano subrayó que no se puede instalar una mesa para firmar un acta «en la que vas a desmejorar los beneficios que ya lograste». Incluso, consideró que las actas fueron suscritas a título personal por el representante de Sirtrasalud, Octavio Solórzano, y con el aval de todo el sector. «No se puede arrogar él la representación del gremio de la salud». El sector «no las va a reconocer», advirtió. Para Marcano estos documentos sientan un mal precedente, «un precedente fatídico» para los trabajadores «y para la lucha obrera de Venezuela». Nunca se ha visto, sostuvo, que se firme un contrato colectivo y que dos o tres años después se bajen los logros. «Es imposible», reiteró. A su juicio «la representación sindical del PSUV no está honrando la ley del trabajo» aprobada y promulgada por el presidente Hugo Chávez. Además, es el Ministerio de Planificación «el que orienta al presidente de la República para establecer ese sistema de remuneración». Marcano confirmó que las protestas continuarán, y que este miércoles 27 de julio manifestarán los empleados del Ministerio de Ecosocialismo.

