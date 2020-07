Coahuila y Durango homologan criterios contra COVID-19

Entornointeligente.com /

Torreón, Coahuila. – El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y su homólogo de Durango, José Rosas Aispuro, acordaron homologar criterios para hacer frente al COVID-19 y responder a las necesidades sociales de La Laguna Coahuila-Durango.

En la reunión interestatal acudieron los gabinetes de salud de los dos estados para evaluar las acciones y compartir ideas sobre los efectos que está provocando el coronavirus SARS-CoV-2 y así responder oportunamente.

El ejecutivo coahuilense detalló que compartirán el sistema de georeferenciación, donde destacan los casos activos, recuperados y defunciones, para establecer cercos sanitarios oportunos y frenar los contagios.

Intercambiarán asimismo losprotocolos para la reactivación económica, cuidando que se cumplan las medias sanitarias y de salud. Si hay incumplimientos habrá sanciones, advierten.

En cuanto al tema de reactivación, creo que lo que ya abrimos, si es necesario cerrarlo más temprano, hacerlo y seguir insistiendo en como sí pueden trabajar”.

El Mandatario estatal fue claro al decir que la coordinación está, de forma que si del área de Durango envían pacientes a Coahuila , no se tiene ningún problema.

José Rosas Aispuro Torres, Gobernador de Durango detalló que la reunión es con el ánimo de ver qué pueden hacer en conjunto con Coahuila.

Reconoció que ante el COVID-19 la situación cambia de un día para otro, lo que "nos lleva a que tengamos que estar permanentemente monitoreando cómo atender a los que requieren una hospitalización.

El tema económico a la par que el de salud, es otro que nos ocupa, pues lo que no se haga del lado de un estado, impactará al otro. Por eso la importancia de fortalecer criterios similares para La Laguna y de trabajar en unidad.

Con respecto al nuevo Hospital General para Gómez Palacio, explicó que abriría en una primera etapa con 60 camas y sería la semana próxima cuando arranque operaciones.

El Mandatario estatal Duranguense solicitó apoyo a Coahuila con el programa de georeferenciación, dado el avance que se lleva en la entidad y el cual aplicará también en Durango.

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud de Coahuila dijo que la situación de La Laguna amerita mucha coordinación con Durango para hacer frente a la pandemia.

Manifestó que la tendencia de casos positivos de COVID-19 va a la baja y por ende, la ocupación hospitalaria.

El galeno comentó que desde ya se cuenta con un tablero dinámico con la georeferenciación, que incluye a los positivos y activos de COVID-19, a los recuperados y las defunciones.

“Con lo que se apuesta al control y a la recuperación de los pacientes” , precisó.

Luis Gurza Jaidar, Administrador Central de Recaudación de Rentas y Titular de la Mesa Operativa que forma parte del Subcomité Técnico Regional COVID-19 informó que con dicha georeferenciación se toma en cuenta el origen de los pacientes.

Gracias a la colaboración con cada uno de los hospitales se puede alimentar este tablero; la cantidad de camas ocupadas y los recuperados, además de otros aspectos.

En la primera etapa se determinan los cercos y en la segunda se les da seguimiento a los pacientes.

Sergio González Romero, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Durango, explicó que será el próximo lunes cuando se tendrá el equipo para llegar a realizar hasta mil pruebas en La Laguna de Durango y que también se están haciendo la georeferenciación, para ver las colonias con más riesgo, hacer un muestreo en las mismas y sanitizar áreas específicas donde existen más pruebas de contagio.

Por la parte de Coahuila estuvo: Leopoldo Santillán Arreygue, Delegado del IMSS en Coahuila; Juan Pérez Ortega, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI; Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII y Néstor Daniel Ortega Rivera, Químico responsable del laboratorio en Torreón.

Del Estado de Durango se contó con la participación de: la Directora de Servicios de Salud de Durango, Blanca Estela Luna Gualito; el Jefe de Vigilancia Epidemiológica Estatal, Luis Enrique Ruiz Velarde; el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Jorge Luis Candelas Rangel.

Del Hospital General Zona No. 46 del IMSS, Francisco Javier Lira García y del Hospital General Zona No. 51 del IMSS, Carlos de la Cueva Rodríguez

