Coaches equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol cerca de ser anunciados

Redacción.- Luego del anuncio de quién sería el gerente general y el dirigente de la Selección Dominicana de Béisbol que representará al país en el Clásico Mundial 2023, las noticias sobre el combinado han sido escasas.

Aunque varios peloteros han sido oficialmente confirmados como miembros del equipo por la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), lo respectivo a los miembros del equipo de operaciones de béisbol y los entrenadores que acompañarán a la escuadra se ha mantenido en relativo silencio.

Nelson Cruz, gerente del equipo dominicano, conversó con el periodista Daniel Reyes al respecto de los planes que hay con el equipo y confirmó que un anuncio al respecto del cuerpo de coaches podría estarse dando próximamente.

«Como entenderás, todavía nada puede ser oficial, MLB tiene sus reglas y (uno) tiene las manos atadas de alguna forma. De manera extraoficial hemos estado conversando con algunos jugadores y a los que no hemos llamado saben que son parte del equipo también», inició diciendo el gerente con respecto a la conformación del equipo.

«Estamos esperando los permisos de los equipos, por eso no se ha dicho nada oficial. No tenemos nada concreto porque hasta que los equipos no nos den los permisos para ese staff (de coaches) no se puede anunciar ni se puede mencionar nombres. Sí estamos muy cerca, cualquiera de estos días o la próxima semana tendremos al grupo de coaches que nos va a representar también», dijo sobre el cuerpo de entrenadores que irá al evento.

Cruz agregó que no está desesperado por hacer nombramientos de ninguna índole mientras todavía se esté jugando la campaña de Grandes Ligas y apuntó a que la conformación total del equipo se completaría una vez concluya la actual temporada.

