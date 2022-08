Cónsul dominicano buscará soluciones a problemas entorpecen entrada de aguacate a Puerto Rico

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El recién designado cónsul dominicano en Puerto Rico, César Cedeño, se reunió con el Clúster de Aguacate de Cambita Garabito, provincia San Cristóbal, entidad con la que se comprometió a intervenir para superar las trabas que dificultan la entrada del referido producto desde la República Dominicana a la vecina isla, una vez asuma formalmente la función para la que fue designado por el mandatario.

Dicha iniciativa busca dar continuidad al acuerdo bilateral firmado por el presidente Luis Abinader y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

Para tal propósito, en el encuentro se decidió crear una mesa de trabajo en la que participarán directivos del Clúster de Aguacate de Cambita Garabito, así como productores y exportadores, quienes deberán plantear por escrito las dificultades que están atravesando y las alternativas que proponen para solucionar estos inconvenientes.

«Nosotros no tenemos ninguna duda de que vamos a lograr que se mejore de una manera sustancial para que las exportaciones sean más exitosas se han perdido muchos embarques y eso no debe ser, sobre todo en un momento donde hay una crisis de alimentos no podemos permitir que se pierdan alimentos sencillamente por cuestiones burocráticas, yo estoy decidido y para eso me designó el presidente Abinader, a que busquemos soluciones a toda esta problemática», afirmó el diplomático.

Cedeño dijo que desde ya se puso en contacto con el cónsul en Nueva York, Eligio Jáquez y con la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, para gestionar que se instale nuevamente la pre inspección de los contenedores, que sería el factor que está provocando esta situación.

De su lado, José de la Rosa, presidente del Clúster de Aguacate de Cambita Garabito, manifestó su confianza en que con la intervención de César Cedeño y las demás autoridades diplomáticas dominicanas en los Estados Unidos, este problema quedará definitivamente superado.

«Entendemos que esta reunión ha sido más que fructífera, hemos logrado mucho más que lo que pensábamos porque lo que creíamos que el señor cónsul se iba a llevar las informaciones recibidas por los exportadores que es un grito todos los años de que el producto que se manda a Puerto Rico lo que trae es pérdidas, todos los años es una constante y creo que llegó el momento de corregir esa situación», expresó de la Rosa.

LINK ORIGINAL: Extradigital

