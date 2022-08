Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros Cônsul alemão preso por suspeita na morte do marido é transferido para presídio no Rio Defesa do cônsul deu entrada em um habeas corpus, mas o pedido foi negado pelo plantão judiciário na manhã deste domingo (7). Em depoimento, Uwe Herbert Hahn disse que o marido teria entrado em surto e começou a correr em direção ao terraço, quando caiu e bateu com a cabeça. Por Felipe Freire e Leslie Leitão, TV Globo

07/08/2022 11h15 Atualizado 07/08/2022

1 de 7 Cônsul Uwe Herbert Hahn é tranferido para presídio na Zona Norte do Rio — Foto: Betinho Casas Novas / TV Globo Cônsul Uwe Herbert Hahn é tranferido para presídio na Zona Norte do Rio — Foto: Betinho Casas Novas / TV Globo

O cônsul Uwe Herbert Hahn , lotado no Consulado da Alemanha no Rio, foi transferido para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, por volta das 11h deste domingo (7).

Uwe foi preso no começo da noite deste sábado (6) pela morte de seu marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot. Ele disse que o marido sofreu um mal súbito, na noite da sexta-feira (5), bateu a cabeça e morreu. Mas o laudo do IML (Instituto Médico Legal) constatou inúmeros ferimentos na cabeça e no corpo de Biot .

Na manhã deste domingo, a defesa do cônsul deu entrada em um habeas corpus, mas o pedido foi negado pelo plantão judiciário.

2 de 7 Cônsul Uwe Herbert Hahn é transferido para presidio de Benfica — Foto: Betinho Casas Novas / TV Globo Cônsul Uwe Herbert Hahn é transferido para presidio de Benfica — Foto: Betinho Casas Novas / TV Globo

Surto e queda

Em depoimento, o cônsul contou que o marido teria entrado em surto e começou a correr em direção ao terraço. Ele disse que o marido tropeçou no carpete e caiu com o rosto no chão e fez alguns barulhos, que ele não sabe informar se seriam gemidos ou dor.

Uwe contou que estava na cozinha preparando uma massa, quando ocorrer a queda e que ela não sabe dizer se o marido bateu com a cabeça em alguma mobília ou no chão.

O cônsul ainda disse que ficou desesperado e chegou a dar um tapa nas nádegas de seu marido para tentar reanimá-lo e que depois foi até a portaria para pedir ajuda ao porteiro, que acionou o Samu.

Lesão na parte posterior

De acordo com o laudo, a lesão que provocou a morte de Biot foi traumatismo craniano na parte posterior do corpo. Contudo, o marido relatou que a vítima caiu de frente para o chão.

«Trauma craniano, em que pese não ter provocado fratura, ainda assim é passível de lesão intracraniana pelo impacto (golpe), contragolpe e aceleração-desaceleração do cérebro móvel», indica o perito, que não descarta nenhuma possibilidade no momento da queda, até que o corpo tenha girado e batido em algum outro lugar.

Em função disso, ele ressaltou que aguarda a perícia do local e exame toxicológico para definir outras possibilidades.

Morte violenta

A análise do corpo no IML e a perícia no apartamento do casal, em Ipanema, mostraram que o belga foi alvo de uma morte violenta, de acordo com a polícia.

«A conclusão foi baseada na perícia técnica e a versão apresentada pelo cônsul de que a vítima se exasperou e caiu, ela está na contramão das conclusões do laudo pericial. Ele aponta diversas equimoses, inclusive na área do tórax, que seria compatível com pisadura. Lesões compatíveis com agressão por instrumento cilíndrico. O cadáver grita as circunstâncias de sua morte», disse a delegada Camila Lourenço, da 14ª DP, ao justificar o pedido de prisão do cônsul.

Polícia investiga morte de marido de cônsul

Inicialmente, o Samu foi chamado para socorrer Walter, mas o médico encontrou o belga já em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo — em especial, uma na cabeça e outra nas nádegas —, a equipe não quis atestar a morte e o corpo foi encaminhado para o IML.

Perícia mostrou marcas no corpo e limpeza no apartamento

O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon). A perícia da Polícia Civil foi chamada e encontrou situações suspeitas no lugar.

A primeira delas é que o apartamento havia sido limpo por uma secretária do cônsul. Ela disse que providenciou a limpeza porque um cachorro estaria lambendo poças de sangue.

3 de 7 Walter Henri Maximillen Biot e o cônsul da Alemanha Uwe Herbert Hahn eram casados há 23 anos — Foto: Reprodução Walter Henri Maximillen Biot e o cônsul da Alemanha Uwe Herbert Hahn eram casados há 23 anos — Foto: Reprodução

Os peritos também detectaram manchas de sangue em uma poltrona, que parecia ter sido recém-lavada.

Os investigadores devem usar luminol, substância que reage a manchas de sangue, em uma nova perícia.

O casal estava junto havia 23 anos, e morava havia quatro anos no Rio. Na delegacia, o cônsul disse à polícia que o marido estava triste porque o casal estava de mudança para o Haiti. Walter faria 53 anos no próximo sábado.

4 de 7 O apartamento do cônsul tinha marcas de sangue — Foto: Tv Globo O apartamento do cônsul tinha marcas de sangue — Foto: Tv Globo

5 de 7 Poltrona com macha de sangue lavada — Foto: TV Globo Poltrona com macha de sangue lavada — Foto: TV Globo

6 de 7 Identidade do belga Walter Henri Maximilien Biot — Foto: Reprodução Identidade do belga Walter Henri Maximilien Biot — Foto: Reprodução

7 de 7 Belga morava em Ipanema — Foto: Reprodução Belga morava em Ipanema — Foto: Reprodução

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com