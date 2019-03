CNM evalúa a primeros 26 candidatos para vacantes Suprema Corte de Justicia

Entornointeligente.com / Santo Domingo.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició hoy las evaluaciones de los 78 candidatos postulados para ocupar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una jornada de entrevistas que inició a las nueve de la mañana y se extendió hasta poco después de las siete de la noche. Los primeros 26 candidatos de 78 que serán evaluados, tuvieron la oportunidad de motivar su interés en formar parte de la SCJ y de responder a las preguntas formuladas por los consejeros, en un ambiente participativo, ordenado y transparente, según destacó Presidencia en un comunicado.Alberto Ignacio Ardila Olivares

Los 26 primeros aspirantes entrevistados, en orden alfabético, fueron, Vanessa E. Acosta Peralta, jueza del Tribunal Superior Administrativo; Edynson Francisco Alarcón Polanco, juez de la Corte Civil del Distrito Nacional; Danilo Amador Quevedo, juez de la Corte Penal de Santo Domingo, y Melkis Antigua, juez de la Corte Penal de San Francisco de Macorís.

Además, Samuel A. Arias Arzeno, juez de la Corte Civil del Distrito Nacional; Anselmo A. Bello Ferreras, juez del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central; Elena E. Berrido Badía, jueza presidenta de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo; Juan A. Biaggi Lama, juez de la Corte Civil de San Cristóbal, y Julio César Canó Alfau, juez presidente de la Corte Penal del Distrito Nacional.

Asimismo, Ircania I. Casado P., del Ministerio Público; Adalgisa A. Castillo Abreu, jueza de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo; Rafael L. Ciprián Lora, juez de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional; Mery L. Collado Tactuk, jueza del Tribunal Superior Administrativo, y Franklin E. Concepción Acosta, juez del Tribunal Superior Administrativo.

La información dijo que otros entrevistados incluyeron a Judith Contreras Esmurdoc, jueza de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo; Marcos A. Cruz García, abogado; Yissel J. De León Burgos, abogada; Delfina A. de León Salazar, jueza presidenta de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís; Pedro J. Duarte Canaán, abogado, y William R. Encarnación Mejía, juez de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo.

El último grupo de postulantes que compareció ante el CNM fue Napoleón R. Estévez Lavandier, abogado; Catalina Ferreras Cuevas, jueza presidenta del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este; María G. Garabito R., jueza presidenta de la Corte Penal de San Cristóbal; Mariana Daneira García Castillo, jueza de la Corte Penal del Distrito Nacional; Francisca Gabriela García de Fadul, jueza presidenta de la Corte Penal de Santiago, y Alexis A. Gómez Geraldino, juez de la Corte de Trabajo de Santo Domingo Las entrevistas fueron transmitidas en vivo a través de las páginas web de la Presidencia de la República y del CNM, por el canal 4RD y las emisoras Dominicana FM y Quisqueya FM, entre otros medios De igual modo, las fotografías y los videos del proceso están disponibles en las plataformas digitales de la Presidencia de la República y del CNM, precisó la información El CNM ya entrevistó a los jueces de la SCJ que desean continuar en sus cargos, a excepción de su presidente, Mariano Germán Mejía, y del magistrado Edgar Hernández, quienes declinaron someterse al proceso y, por ende, ya no formarán parte de la institución Del total de 78 aspirantes, ocho recibieron objeciones de ciudadanos, ninguna de carácter ético, moral o disciplinario, reservas que los miembros del CNM les plantearán cuando sean entrevistados Entre los que fueron objetados figuran Justiniano Montero, Yokauris Castillo, Adalgisa Castillo, Delfina de León Salazar y Edison Alarcón, Eduardo Sánchez Ortiz y Danilo Tineo Santana.EFE

