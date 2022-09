CNE contesta decisão da Câmara. Retirada de cartazes «não é legal»

Entornointeligente.com /

A rotunda do Marquês de Pombal deixou de ter cartazes de caráter propagandista desde a manhã desta quarta-feira. A remoção já estava prevista, depois de, a 12 de setembro, o autarca Carlos Moedas ter defendido que este cenário não deixava «ninguém indiferente» , falando num clima de «total impunidade» ao ter o espaço envolvente à rotunda repleto de cartazes de propaganda. Segundo Moedas, os cartazes constituíam uma «mancha visual numa das zonas mais emblemáticas da cidade».

Mas a decisão pode não ser legal, argumenta a Comissão Nacional de Eleições (CNE) . Em resposta ao DN, a entidade remete esclarecimentos para um parecer do dia 13 de setembro – aprovado em plenário por unanimidade – em que, na sequência da queixa apresentada pelo partido Nós, Cidadãos (que tinha um cartaz no local), é deliberado que «a propaganda, na situação descrita, é legitima à luz da lei vigente, cuja alteração é da competência exclusiva da Assembleia da República». Apontando para o artigo 4.º da Lei n.º 97/88 (que «regula o exercício cívico da liberdade de propaganda»), a CNE conclui: «A Câmara Municipal de Lisboa não encontra cobertura nas disposições legais aplicáveis.»

Na campanha para as legislativas de 2019 era este o aspeto da zona envolvente ao Marquês de Pombal.

© Sara Matos / Global Imagens

Subscrever No dia anterior, a autarquia lisboeta tinha dado 10 dias úteis – contabilizados a partir dessa data – para que os outdoors fossem removidos quer da Praça do Marquês de Pombal como da proximidade do Parque Eduardo VII. Caso não cumprissem, ser-lhes-iam aplicadas multas. Ao todo, eram 13 as entidades que tinham cartazes na zona: os partidos Aliança, Alternativa Democrática Nacional (ADN), Bloco de Esquerda, Chega, Iniciativa Liberal, Movimento Alternativa Socialista (MAS), Nós Cidadãos, PAN, PCP e PSD, o movimento MUDAR, o Sindicato Nacional da Polícia e Joacine Katar Moreira. Destas, apenas quatro (MUDAR, PAN, PCP e Nós Cidadãos) não tinham retirado os respetivos cartazes até terça-feira.

Esta quarta-feira, a conta oficial de Carlos Moedas divulgou, na rede social Twitter , um vídeo onde era possível ver os últimos outdoors a serem removidos, fazendo um comparativo entre a zona com e sem cartazes.

Bom dia Lisboa. Agora sem cartazes no Marquês de Pombal. pic.twitter.com/WBqgxt6mgr

– Carlos Moedas (@Moedas) September 28, 2022

A associação de cidadãos Fórum Cidadania Lx – que se identifica como «apartidária mas nunca apolítica» – recebeu a notícia da retirada «grande regozijo». «É vergonhosa a ocupação verdadeiramente selvagem a que a generalidade do espaço público da cidade de Lisboa tem sido sujeita há vários anos , constituindo um dos principais elementos de poluição visual da cidade, de que o Marquês de Pombal é exemplo maior», diz a associação em comunicado, que já aponta ao mesmo tipo de ação em outros locais da cidade, como «a Assembleia da República, a zona fronteira à Basílica da Estrela, o Saldanha, o Campo Pequeno, Entrecampos, a Alameda D. Afonso Henriques, onde perduram cartazes publicitários e de propaganda política fora de período eleitoral e/ou em desrespeito por locais protegidos por lei.»

Ao DN, fonte do gabinete de Carlos Moedas destaca, também, «a larga maioria das entidades que decidiram retirar legalmente os respetivos outdoors», desvalorizando a decisão da CNE. «Entendemos e comunicámos a nossa decisão às entidades e praticamente todas acederam», argumenta. Acrescentando que, «para já, a prioridade não é a aplicação de multas» , como havia comunicado, a autarquia lisboeta revela que «pode haver situações, em períodos eleitorais, que voltem a ter cartazes, mas a prioridade era retirar tudo o que ali estava», não havendo para já planos para estender a remoção de outdoors a outras zonas da cidade.

Opinião diferente têm os partidos visados. Da parte do PCP, a organização distrital do partido considera que a remoção dos cartazes serviu para «desviar a atenção dos lisboetas dos problemas a que a gestão PSD/CDS não dá resposta» . «O ato agora realizado pela CML é lamentável, extrapola as competências da autarquia, viola a liberdade de expressão, a lei e a Constituição da República», argumenta o partido em comunicado, falando em «censura» do Executivo. Contactado pelo DN, o presidente do Nós, Cidadãos, Joaquim Afonso, subscreve a posição dos comunistas, acrescentando: «Não sei até que ponto não pode acontecer uma perda de mandato. É um ato grave e antidemocrático.»

