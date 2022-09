CNE Bolívar solo tiene su oficina para Registro Electoral Permanente

Entornointeligente.com /

Daniel Prieto, director de la Oficina Regional Electoral (ORE), informó que en el estado Bolívar solo estará la oficina regional operativa para atender al público que desee inscribirse en el Registro Electoral Permanente (REP) o hacer cambios.

Aclaró que de no haber un cronograma de elecciones no habrá más puntos en la entidad. Comentó que la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) está operando en su horario regular: 8:30 a.m. a 5:30 p.m en Ciudad Bolívar.

El pasado 30 de mayo de 2022 estuvo habilitado un punto del REP en el Centro Comercial Ikabarú, en San Félix.

La jornada atendió las inquietudes relacionadas a cambios de residencias y nuevos electores en el municipio Caroní.

Solicitudes a la institución

Debido a que no hay un programa electoral establecido, diferentes organizaciones han realizado diligencias, para promover campañas de actualización del registro electoral en zonas en las que el acceso es difícil.

Una de esas solicitudes fue liderada por Franklin Rodriguez, Coordinador Nacional de Organización de Juventud de Unión y Progreso, quien sostuvo un encuentro con el rector del CNE Roberto Picón, exigiendo jornadas especiales del REP.

También, Voluntad Popular en Bolívar pidió ampliar puntos para el REP, porque las oficinas que existen «no bastan» y ante la dificultad del traslado y movilización «urge» que se ejecuten jornadas en las principales plazas de los 335 municipios del país.

