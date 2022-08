Cómo ver los MTV Video Music Awards 2022

Entornointeligente.com /

Madonna y su peculiar aparición en los VMAS 1:15 (CNN) — Los ganadores de los MTV Video Music Awards, que celebran los mejores videos musicales y artistas del año, se darán a conocer este domingo.

Los lectores que recuerdan a Dire Straights cantando «I want my MTV» saben que el evento se ha ganado una reputación a lo largo de los años por los momentos emocionantes de Madonna, Britney, Beyoncé y Kanye.

HOT TIP: there’s gonna be a non-stop livestream of #VMA celeb audience cameras on Sunday 👀 RT for access! #VMAFrontSeat pic.twitter.com/3z90qAEAXB

— Video Music Awards (@vmas) August 27, 2022

Es lo justo esperar algunos momentos memorables junto con los trofeos de «Moonperson» en los VMA.

Esto es lo que debes saber sobre el espectáculo.

El lugar Los MTV Video Music Awards 2022 se transmitirán en vivo desde el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Los presentadores Nicki Minaj, LL Cool J y Jack Harlow compartirán las funciones de presentador.

Intérpretes Bad Bunny, Lizzo, Eminem y Snoop Dogg, BLACKPINK y Panic! at the Disco se encuentran entre los artistas programados para presentarse.

MTV Video Music Awards: los últimos cinco ganadores de la categoría Video del Año 1:12 Los nominados Doja Cat, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Lil Nas X y Jack Harlow, Olivia Rodrigo y Taylor Swift están entre los nominados.

Styles y Doja Cat están empatados con la mayor cantidad de nominaciones con ocho, seguidos por Drake, Kendrick Lamar y Lil Nas X con siete nominaciones cada uno.

Minaj está lista para llevarse a casa el premio VMA Video Vanguard Award 2022, mientras que The Red Hot Chili Peppers serán nombrados íconos globales.

Transmisión en vivo El espectáculo comienza a las 8 p.m. (hora de Miami) y se transmitirá simultáneamente en MTV, BET, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, CW, Paramount Network, Pop, TV Land y VH1.

MTV también ofrece un pase gratuito de 24 horas para su transmisión de TV en vivo.

Show previo Las actuaciones previas al espectáculo y las entrevistas en la alfombra roja se transmitirán en vivo por MTV a partir de las 6:30 p.m. Hora de Miami).

Si tienes cable, puedes seguir los VMA utilizando la información de tu cuenta a través del sitio web de MTV y la aplicación de MTV.

Youtube TV y Hulu + Live TV también transmitirán el programa. (YouTube TV ofrece una prueba gratuita de una semana para nuevos miembros).

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com