Cómo ver la Bundesliga por ESPN Deportes & ESPN+

En ESPN está el mejor balompié del mundo y para muestra tenemos la Bundesliga que está de regreso. La liga de futbol más vertical del planeta. El futbol alemán es abierto y con acciones de área a área, además de contar con algunos de los equipos más antiguos de la historia y muchos de los mejores jugadores de la actualidad.

En ESPN+ tcada semana tenemos todos los mejores juegos en una cobertura que supera los estándares comunes, es decir a la altura Bundesliga .

La Jornada 1 de la temporada 2022-2023 inicia con el duelo entre el campeón de la Europa League Eintracht Frankfurt vs el FC Bayern Munich , gigante de la liga y del continente. Este juego lo tendrás en exclusiva, relatado en español, para EE.UU. por ESPN+ el viernes 5 de agosto a las 2:00 pm ET/11:00 am PT .

El equipo de Oliver Gasner, donde se incorporaron Lucas Alario , Mario Gotz e y Jens Petter Haug e como principales contrataciones recibirá al poderoso Bayern Munich, que aunque dejó ir a Robert Lewandowski , colectó en la más reciente temporada su título 32 de la Bundesliga y, ahora de la mano Julian Nagelsmann inicia una etapa de reconstrucción siempre apuntando a lo más alto de Europa.

A los ya históricos Manuel Neuer , Thomas Muller y Joshua Kimmich se han unido jóvenes cracks como Upamecano , Alphonso Davies y otros consagrados como Sadio Mané , Matthis de Ligt , Mathys Tel y Ryan Gravenberch .

Oliver Glasner, técnico del Eintracht Frankfurt y Julian Nagelsmann, su contraparte en el Bayern Munich. Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images BUNDESLIGA: JORNADA 1 Viernes 5 de agosto

• Eintracht Frankfurt vs FC Bayern Munich, 2:00 pm ET por ESPN+

Sábado 6 de agosto

• Borussia Monchengladbach vs TSG Hoffenheim, 9:20 am ET por ESPN+

• FC Union Berlín vs Hertha BSC, 9:20 am ET por ESPN+

• Vfl Wolfsburg vs SV Werder Bremen, 9:20 am ET por ESPN+

• Vfl Bochum vs FSV Mainz 05, 9:20 am ET por ESPN+

• Augsburg vs Sport-Club Freiburg, 9:20 pm ET por ESPN+

• Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, 12:00 pm ET por ESPN+

Domingo 7 de agosto

• Vfb Stuttgart vs RB Leipzig, 9:20 am ET por ESPN+ en Español

• Colonia vs FC Schalke 04, 11:20 am ET por ESPN+ en Español

