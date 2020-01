¿Cómo vas a rifar algo qué no es tuyo?: Xóchitl Gálvez pregunta a AMLO por avión presidencial

Entornointeligente.com /

La senadora del Partido de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez , arremetió en contra de la rifa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el avión presidencial.

“Yo no sé si lo puedas rifar porque no es de ellos, no es tuyo el avión, ¿cómo vas a rifar alfo que no es tuyo? Es como que voy y saco una tele y la pongo a rifa. ¡No tenemos ni la factura del avión! Para mí, de entrada la rifa me parece inviable porque no tenemos la factura del avión”, señaló Galvéz.

Te puede interesar México es gobernado por primera vez por su pueblo: AMLO Pidió a la población tomar con seriedad el tema del futuro del avión presidencial, pues asegura que no es tan fácil debido a la falta de factura del mismo.

“Tenemos que ponernos serios en este gobierno, o sea, te ganas el avión ¿qué fregados haces con un avión? O sea, todo es populismo, que el presidente acepte que ese avión se debe y que lo que nos van a pagar por el avión se le tiene que pagar a la arrendadora financiera”.

Te puede interesar Las 15 cosas que AMLO no te explicó cuando dio a conocer su propuesta de “rifar” el avión presidencial Agregó que tal vez la presidenta y Secretaria General del partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, tendría amistades a quienes les podría interesar la compra de la aeronave.

“¿Qué era un lujo? Que se lo venda a Aeroméxico, que quede aquí en el país en una empresa seria que le pueda dar una operación y le pueda dar otro uso a ese avión, entiendo que no lo quiera usar, veo que su jefa de Morena tiene otros gustos, a lo mejor entre sus amigos pudiera colocarlo”.

