Cómo van los candidatos a cuatro alcaldías, según Datexco

Los resultados de la más reciente encuesta telefónica realizada a 2.100 ciudadanos por la firma Datexco para la W Radio en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, de cara a las elecciones del 27 de octubre, arroja la siguiente intención de voto.

A la pregunta: “Si las elecciones para la Alcaldía de Bogotá fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿usted por cuál de ellos votaría?”.

López, 33.9 %; Galán, 22 %; Uribe, 8.6 % y Morris, 6.1 %: Datexco ‘Si no hay aumento de peaje, no habrá ampliación de Autonorte’ Elizabeth Loaiza y otros famosos que se lanzaron a la política en 2019 Ángela Garzón apoyará a Galán en su campaña por la alcaldía de Bogotá Claudia López, 33,9 %; Carlos Fernando Galán, 22 %; Miguel Uribe Turbay, 8,6 %, y Hollman Morris, el 6,1 %. El 22,1 % dijo que no sabía por quién y el 7,3 % no respondió.

En esta intención que se dio a conocer ayer martes no se consultó el voto en blanco.

Sobre la imagen de estos candidatos que quieren llegar al Palacio Liévano, según Datexco, el 81,5 % tiene una imagen favorable de Galán y el 8,7 % desfavorable. Claudia López tiene una favorable de 39,5 % y una desfavorable de 41,4 % . Por otra parte, Miguel Uribe y Hollman Morris empatan: tienen un 59,8 % favorable y del 21,1 % desfavorable.

También se consultó sobre los principales problemas de la capital. La inseguridad aparece en el primer lugar, con 42,9 %; le sigue la corrupción, con un 32,9 %; el desempleo aparece con el 12,5 % y el tema de la salud, con 10,3 %.

En Medellín , la intención de voto aparece así: Alfredo Ramos, con el 21,6 %; Jesús Aníbal Echeverri, 8,1 %; Daniel Quintero, 7,7 %; Santiago Gómez, 2,7 %; Luis Guillermo Hoyos aparece con 1,9 %; Juan Carlos Vélez, con el 1,9 %; César Hernández, con 1,6% y Juan David Valderrama, 1,3 %.

Al igual que en Bogotá, en la capital antioqueña la inseguridad aparece en primer lugar como el principal problema que afecta a los ciudadanos consultados, con el 32 %, seguido por el tema de la corrupción, con 27,6 %; después el desempleo, con un 25 %; y salud, con el 14,1 %.

En Cali , según la encuesta, en el primer lugar está Jorge Iván Ospina, con el 25,2 % de la intención; Roberto Ortiz, 23,2%; Michel Maya 7,2 % y Alejandro Éder 4,0 %.

Entre tanto, en Cartagena, el candidato William García Tirado aparece con 30,5 %; seguido de Yolanda Wong Baldiris con 14,2 %; Adelina Covo, 4,4 %; y Fernando Araújo Perdomo, con 4,1 %. En esta ciudad la corrupción aparece como el principal problema, con un 42,7 %.

Ficha técnica Nombre del proyecto de investigación Preelectoral Alcaldías 2019. Firma Encuestadora DATEXCO COMPANY S.A.

Fechas de recolección: 30 julio al 5 de agosto de 2019. Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A.

Persona natural o jurídica que la encomendó: W radio. Fuente de financiación: W radio. Universo poblacional: Total de la población urbana en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, mayor de 18 años de edad, con cédula inscrita para votar en las próximas elecciones de octubre de 2019.

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, con cédula inscrita para votar en la ciudad del alcance del estudio. Tipo de muestra: Muestreo Multietápico. Técnica de recolección:

Encuesta telefónica. Técnica utilizada para la selección de la muestra: Hombres y mujeres mayores de edad, con cédula inscrita para votar, que hayan manifestado haber votado en elecciones anteriores. Ponderación: Muestra ponderada tamaño poblacional, por género, edad y nivel socioeconómico (Fuente: Dane). Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades objeto de estudio. Tamaño de la muestra: 2100 encuestas telefónicas. Universo Geográfico: Ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo de estimación del 2,14% y con un nivel de confianza del 95%. Tema de estudio: Evaluar el conocimiento, imagen y preferencia electoral entre posibles candidatos a la alcaldía de las ciudades objeto de estudio. Candidatos por quienes se indagó: En Bogotá: Carlos Fernando Galán, Claudia López, Miguel Uribe y Hollman Morris. En Medellín: César Hernández, Daniel Quintero, Alfredo Ramos Maya, Víctor Correa, Juan David Valderrama, Jairo Herrán Vargas, Juan Carlos Vélez, Santiago Gómez, Jesús Aníbal Echeverri, Beatriz Rave, Jesús Ramírez, Jorge Gutiérrez, Gema Mejía, Luis Fernando Muñoz y Luis Guillermo Hoyos. En Cali: Roberto Ortiz, Alejandro Éder, Michel Maya, Jorge Iván Ospina, Álex Durán, Fernando Toloza, Danis Rentería, Gustavo Prado y Francined Cano.En Cartagena: Sergio Londoño Zurek, William García Tirado, Nabil Báladi Gedeón, Fernando Araújo Perdomo, Yolanda Wong Baldiris, Claudia Fadul Rosa, Edison Lucio Torres, Adelina Covo, Germán Viana Guerrero, Armando Córdoba, Jaime Hernández Amín, Minerva Romero Julio, Wilman Herrera y Rosmery Torres Sáenz. Fecha de entrega del informe: 5 de agosto de 2019. Unidad de Muestreo: Hogares, dentro de este se selecciona persona mayor de 18 años con cédula inscrita en cada ciudad del alcance del estudio.

BOGOTÁ

