Cómo usar una VPN para ver Netflix desde otro país durante las vacaciones

Entornointeligente.com /

Estamos en la época de las tres ‘V’: Verano. Vacaciones. Viajes. Pero que salgamos a otro país no significa que ya no vayamos a ver una peli o una serie de plataformas como Netflix. Podemos verla en el tren, esperando en el aeropuerto, acostados en la cama del hotel, etc. Pero, ¿y si me voy a otro país? ¿Cómo puedo ver Netflix? La respuesta son tres siglas: VPN.

Catálogos diferentes Aunque siempre extenso, el catálogo de Netflix no es el mismo en un país y en otro. Aunque comparten muchos títulos, Netflix USA tiene contenidos que Netflix España, Netflix Japón o Netflix Alemania no tiene por ejemplo. ¿Por qué? Porque el servicio VOD no compra los derechos de autor de todos contenidos en todos los países; otros casos son acuerdos con productoras y/o distribuidoras; y otros son estrategias que la plataforma plantea en función del mercado.

Por ello, si te conectas a Netflix Estados Unidos, verás contenidos que no tienes en España o Mexico. ¿Has viajado a otro país pero quieres seguir viendo Netflix España sin fundirte el plan de datos? ¿Te apetece echar un vistazo a otros contenidos? Para eso están las redes VPN.

VPN: Virtual Private Network Una VPN es una red privada virtual que mantiene en secreto tu ubicación geográfica y te permite acceder a webs que hayan sido bloqueadas o censuradas por no estar dentro de tu ámbito geográfico. Instalando una app que permita crearlas podemos evitar webs y rastreadores online al tiempo, lo que la convierte en muy útil para por ejemplo acceder a sites de otros países y sus servicios.

Lo que se consigue con una VPN es crear una conexión segura, a través de un medio no seguro como es Internet . Además, actualmente aunque hay muchos usuarios que disponen de acceso a Internet a través del móvil, siguen existiendo muchos usuarios que para ahorrar datos principalmente, utilizan redes como son las: Wifi municipales, en aeropuertos, bares/restaurantes, tren, avión, hotel etc. de las que desconocemos el nivel de seguridad y de confiabilidad

Las VPN también tienen algún inconveniente. Entre ellos y el más común, sobre todo en los servidores gratuitos, consiste que el servidor VPN nos proporciones una dirección IP de otro país, por lo que muchos sitios web interpretarán que estamos cargando la página desde ese país y es posible que se modifique el idioma.

Otro es que la comunicación suele ser más lenta que si fuera directa , y en caso de servicios gratis, además de limitar la velocidad, limitan la cantidad de datos que podemos transferir. En los servicios de pago no suele haber limitaciones de transferencia de dato, aunque la velocidad, al usar un servicio que hace de intermediario, disminuirá siempre en comparación con una conexión directa a través de fibra óptica o ADSL.

Cómo crear una VPN Una VPN nos da además herramientas que nos permiten cifrar nuestra conexión a Internet para proteger la dirección IP, historial de navegación y otros datos personales cuando estemos en línea, usemos aplicaciones o nos conectemos a un WiFi. Así que vamos a aprender a crear una, que por lo general suele seguir el mismo desarrollo

Red VPN en PC Elige una VPN y entra a su página web Busca la sección de descarga y baja e instala la versión del software correspondiente al sistema operativo de tu ordenador -Windows o Mac. Una vez instalado, abre el programa e identificate con tu usuario y contraseña Ahora te aparecerá una lista de servidores a los que te puedes conectar. Elige un servidor del país del que quieres ver su catálogo de Netflix. Abre Netflix en el navegador web que quieras, inicia sesión con tu cuenta y ya podrás ver todo el contenido disponible para esa ubicación geográfica que has elegido Red VPN en Móviles Busca en la Google Play Store o en la App Store la aplicación VPN que quieres probar Descárgala e instálala. Tras abrirla, toca crear una cuenta con una dirección de email y una contraseña Después de crearnos la cuenta, se enviara un correo de verificación . Debemos confirmarlo para poder continuar A continuación, habrá que confirmar nuestra cuenta : para ello nos pedirá acceso a la configuración de la VPN de nuestro dispositivo. Debemos aceptar y permitir que la app configure la conexión VPN . Al aceptar, estamos dándole a la aplicación permiso para configurar una conexión VPN que le permitirá monitorizar el tráfico de la red. Una vez hayamos creado una cuenta nueva, confirmado y dado el permiso necesario, se creará una VPN para nosotros. Ahora te aparecerá una lista de servidores a los que te puedes conectar. Elige un servidor del país del que quieres ver su catálogo de Netflix. Abre la aplicación de Netflix, logueate y verás el contenido del país que hayas elegido al crear la VPN La pregunta del millón, ¿cuál es la mejor VPN? Un poco complicada de contestar, el problema con las VPN es que Netflix conoce de su existencia y toma medidas para ello. Por esto, una red VPN que en los últimos meses era la mejor para ver Netflix de otras regiones / países, ahora puede que no supere siempre los bloqueos de la plataforma.

Estos sites también señalan cuáles son las VPN que ya no funcionan, y recomiendan que uses primero el período de prueba gratuito que muchas ofrecen antes de pagarlas directamente y encontrarte que no van.

La postura de Netflix ante las VPN ¿Es legal usar una red VPN para ver Netflix? Por un lado no es ilegal en cuanto a que estás suscrito, pagando legalmente tu cuenta, pero por otro estás usando una aplicación que falsea / enmascara el servicio de Internet. Según señala Netflix en su página web de ayuda:

«Los acuerdos de licencia de las series y películas determinan en qué regiones está disponible el contenido. Al usar una VPN para acceder a Netflix se oculta tu región, de modo que Netflix muestra contenido disponible en todas las regiones del mundo.

Si no ves algún título que crees que está disponible en tu región, puede que se deba al uso de una VPN. Para asegurarte de que ves el mismo catálogo de títulos siempre, desactiva tu VPN y vuelve a entrar en Netflix».

Netflix tiene acuerdos de licencia específicos con programas de televisión y películas, lo que significa que sólo puede ofrecerlos a determinadas audiencias, divididas por países. Como las VPN sustituyen a las direcciones IP, haciendo que los usuarios parezcan estar en otro lugar, puedes ver cómo esto se convierte en un problema de licencias.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com