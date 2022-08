Cómo traducir en Microsoft Edge una página web en pocos segundos

Entornointeligente.com /

Desde que Microsoft decidió cambiar el motivo de su navegador Edge a Chromium, su mejora es tan importante que no para de crecer su cuota de mercado. Incluirlo en Windows por defecto está claro que ayuda, pero lo cierto es que este desarrollo incluye funciones que son de lo más interesantes. Una de ellas es la posibilidad que existe para traducir webs completas.

Esta es una función que está plenamente integrada desde hace un tiempo, y que la verdad funciona bastante bien. Esto se debe a que la tecnología de traducción utilizada en línea es muy efectiva (aquí sí que hay que felicitar a los de Redmond, ya que la herramienta hace su trabajo de forma muy efectiva). Por lo tanto, en Edge no tienes que instalar nada en el navegador para poder realizar esta función de una forma sencilla y sin apenas restricción del idioma en el que esté la página en cuestión. Es decir, que supera a Chrome de Google .

Traduce páginas web con Microsoft Edge Te vamos a mostrar una serie de pasos que te permitirán aprovechar la función del navegador de la que estamos hablando, y como verás no tardarás ni diez segundos en tener todo completamente traducido para que entiendas lo que pone en cada apartado de la web que estás visitando. Por lo tanto, se acabaron los problemas con el chino, polaco o rumano cuando navegas por Internet. Esto es lo que tienes que hacer:

Accede al navegador y abre la web que deseas visitar y que normalmente no entiendes (para esto debes comprobar que el software está completamente actualizado, para ello utiliza la opción Ayuda en el menú general de Edge -que es el que tiene un icono de tres puntos en la zona superior derecha). Lo normal es que, de forma automática, al acceder a la dirección aparezca un mensaje en el que se pide confirmación para realizar la traducción de forma automática. En él, puedes elegir el idioma de destino y si deseas que en las direcciones que están en el mismo idioma se realice la conversión sin que tengas que hacer nada. Si pulsas el botón Aceptar, se realiza el trabajo de forma rápida. SmartLife

Si el mensaje no aparece, no te preocupes, ya que puedes realizar el proceso de forma manual. Para ello, cuando entras en la página en la barra de direcciones -justo a la derecha- verás varios iconos. El central, que está representado por letras, es el que tienes que pulsar y aparecerá la ventana de información antes mencionada. Pulsa el botón traducir y espera unos segundos a que se realice el trabajo, no tardará más. Hecho esto, has finalizado y, como comprobarás, ya puedes leer sin problemas el contenido. La efectividad del traductor de Microsoft Edge es muy buena , tanto o mejor que la que ofrece Google en su traductor. De esta forma, esta es una herramienta que conviene saber cómo se utiliza. Seguro que en alguna ocasión te hará falta y, por suerte, sabrás que este desarrollo te será de gran ayuda.

