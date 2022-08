«Cómo te va hablar si le tumbaste el marido» Reaccionan a comentarios de Roxana Díaz sobre su relación con Eileen Abad (+Video)

Entornointeligente.com /

Roxana Díaz habló sobre la ex de su esposo Carlos Guillermo Haydon , la también actriz Eileen Abad y expresó que aún se mantienen si comunicación. En una reciente entrevista para Sábado en la Noche, la actriz criolla tuvo una conversación con su esposo de invitado, por este motivo tocaron uno de los temas más polémicos en su vida , la relación que Roxana lleva con la ex esposa de Carlos Guillermo, Eileen, con quien no se trata desde que este último y ella terminaron.

Asimismo, cuando le preguntaron a Roxana si actualmente ha logrado un avance con Eileen para compartir todos juntos como una familia madura, la artista comentó » No no hay relación, ahorita no existe ningún tipo de relación. Bueno él sí por qué es la mamá de su chamo».

Por su parte, el actor dijo que él hace años que hizo las paces con Eileen pero esta no ha perdonado a Roxana, agregando que no es culpa de su esposa sino de su ex » No por nosotros, Roxana es piscis, pero Eileen es escorpión» , bromeando sobre sus distintos caracter.

Ahora bien, hay que recordar que Eileen Abad y Carlos Guillermo Haydon mantuvieron una relación de 13 años y fruto de su amor nació Christopher Haydon, sin embargo se separaron cuando el niño tenía 2 años y el actor seguidamente inició su relación con Díaz por lo cual se habló de una infidelidad.

Por último usuarios han criticado a Roxana y le han dado la razón a Abad, expresando «Cómo te va hablar si le tumbaste el marido» «Tan tiernita ella la Roxana, tan así que acabó con un matrimonio. Construyó su felicidad destruyendo una familia», «La actitud de burla del tipo es de lo último….no respetó a su esposa en su oportunidad y la sigue irrespetando aún separados».

