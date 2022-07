¿Cómo son los padres de cada uno de los signos del zodíaco?

Entornointeligente.com /

Me gusta darle un toque personal a mis notas, por eso quiero contarles que me tocó un papá acuariano genial. Hace mucho que no tengo, pero lo llevo en mí y creo que no pude haber tenido un mejor padre .

¿En qué se parecen los padres según su signo zodiacal? Algunos padres sabrán darle a sus hijos normas de respeto, otros aportarán su originalidad, manualidad, locura, sabiduría, en fin: ¡todos son diferentes y cada uno ayuda de distinta forma! Espero que se sientan identificados y que este artículo les sea útil para conocer a sus padres.

Papá Ariano

Este padre es realmente un niño más en casa: juega con los hijos a la par, se siente cómodo y feliz si les gana en algún juego de cartas o de mesa y puede que si no les gana, se enoje y les diga alguna «barbaridad» como es su estilo.

Si tenés la suerte de tener este padre , te enseñará a ver al mundo tal cual es, sin tapujos, sin vueltas, con una sinceridad que muchas veces duele. No miente, es directo, sencillo y por eso tiene amigos que lo quieren mucho. Te hace feliz con su manera de ser ya que espera de tí lo mejor y eso es lo que te dará para que te sientas bien. Disfrútalo porque a través de su sincera forma de actuar, te dejará ver la vida tal cual es.

Papá Toro

Este papá es muy lento, muy responsable y también muy sobreprotector. Muchas veces tu mismo tenés que hacerle notar los cambios que se han suscitado a través del tiempo, porque para él todo sigue siendo igual. Es muy difícil que este padre pueda cambiar su forma de pensar y a través de situaciones tuyas, como hijo/a, se podrá aggiornar.

El padre toro es genial para ayudarte a hacer trabajos manuales, para disfrutar de ver una película juntos y comentarla: siempre te ayuda a recibir la paz que necesitás para vivir. Muchas veces un poco «cabeza dura», pero esa forma de ser tan radical hace que te formes y te estabilices en tu vida. Esa estabilidad solo te la da un padre toro.

Papá Geminiano

Este padre tiene tantas facetas en su vida que todos sus comentarios te ayudarán a crecer. Su incansable vida, llena de situaciones diferentes, hace que su mundo gire alrededor de sus queridos hijos. Géminis es el signo que representa a los hijos en una carta natal y ellos no pueden vivir sin ustedes.

Posiblemente sea disperso, hable de todo o tenga esos momentos que se anule y no le puedas sacar ni una palabra. Pero su infatigable vida ronda a través de y para ustedes: los ayuda a aceptar cambios, retos, a ser radicales en algunas situaciones. Él les enseña a hablar, a defenderse; por eso escúchenlo siempre.

Papá Cangrejo

Este padre te hace historias y cuentos de su niñez porque tiene una memoria envidiable y toda su vida soñó con tener hijos. Puede que tengas a tus padres divorciados, pero si él es de Cáncer, de todas formas te enseñará a formar una familia, a criar a hijos, a darte ese carisma de papá que solo él tiene.

Es cambiante, como los cangrejos. Van para los costados, para atrás; cambia según cómo lo mueve la Luna, su regente. Posiblemente en estos cambios te haga sentir diferente y quererlo de distinta forma, pero no te enojes: solo los padres cangrejos saben lo que quieren y sienten sus hijos, aunque no te des cuenta, el siempre estará ahí. ¡Querelo mucho!

Papá León

Es un padre mandón, autoritario, que respeta tus actitudes y las valora como nadie. Posiblemente te mande o quiera mandarte durante toda su vida, pero esa es su naturaleza.

Nunca te defraudará o te dirá algo que no sea cierto. Él confía en tí y en sí mismo, por eso este papá tan arrogante, celoso y con un ego impresionante te ayudará a que aprendas a valorarte, a quererte de una forma tan fuerte que ninguna situación te parecerá imposible. Escuchalo con atención, que su energía siempre estará presente en tí. aunque él no esté.

Papá Virgo

Te tocó vivir con un padre tan lógico e inteligente que nunca dejará que las situaciones te den vuelta si se las contás a tiempo. La lógica y claridad que tiene este padre es tan genial que siempre te dirá lo correcto, en el momento justo.

Él te ayudará a pensar, a analizar, a resolver tu vida de la forma más clara aunque tal vez para ti no sea la más fácil, ni menos complicada. Él actúa, se mueve, ve los pro y los contra y te transmite toda su claridad con una seguridad tremenda (que es lo mejor que tiene). Te ayuda a vivir en la certeza que absolutamente todo tiene su razón de ser.

Papá balanza

Este padre es el ideal para salir con tus amigos y divertirte porque es un ser extremadamente sociable que disfruta la casa esté llena de gente.

Te enseña a vestirte, a relacionarte, a no estar solo, a disfrutar una obra de arte, una película, un buen vino, un café. Es un padre que tiene mucha inseguridad y tú le das tanta paz y estabilidad que a tu lado puede sentirse de otra forma (aunque ni tú te des cuenta, porque no te lo dirá nunca).

Este papá es muy buen amigo y tiene una intuición con respecto a los tuyos que es envidiable; así que si algún día te dice ojo con aquel o aquella no lo desestimes. Observá lo que te advierte porque el tiempo le dará la razón y te dará una sorpresa.

Papá Escorpio

Te tocó un padre muy duro a la vista de tus amigos, pero muy blando frente a su familia. Posiblemente solo tú lo conozcas porque sabe mostrar esa faceta de dureza ante los demás y no a tí mismo.

Este papá enfrenta miles de situaciones muy complicadas a lo largo de su vida y sabe transmitir sus vivencias. La vida para él nunca fue fácil; sólo demuestra su muy rica vida interior frente a sus hijos y seres queridos. Si te tocó un padre escorpión puedo asegurarte que nada en esta vida te resultará fácil, pero tampoco imposible.

Papá Sagitario

Este padre es tan ingenuo como tú y posiblemente tu mismo oficiarás de su padre muchas veces (si no sos de Sagitario, por supuesto). Con él podés viajar a cualquier parte y nunca te perderás, ni cambiarás de rumbo. Es un padre innovador, viajero y cuando se le mete algo en la cabeza, un tanto radical. Vive plenamente y piensa que disfruta de la mejor forma (aunque tú pienses lo contrario).

Le encanta la vida al aire libre y siempre te llevará a alguna plaza, jardín o playa en lugar de ir al cine. Disfruta el mar, la tranquilidad; odia el desorden material y emocional. Lo mejor que te enseñará es a vivir y disfrutar la vida plenamente.

Papá Capricornio

Este papá es un poco seco, de pocas palabras, con un sentido de responsabilidad total y nunca dejará que no asumas tus tareas (según tu edad). Es lógico, tranquilo; no es gritón, no es despilfarrador y sabe medirse en sus apreciaciones con respecto a ti mismo y a tus amigos.

Es un padre serio a la vista de los demás, pero tan sobre protector con sus hijos que ni el mismo se da cuenta (tampoco se lo hagas notar). Con este papá tu vida tendrá una clara lógica y racionalidad gracias a sus pensamientos. Nunca te arrepentirás de nada porque él mismo te dará las pautas para que logres lo que quieras. Con este papá nada te parecerá imposible en la vida.

Papá Acuario

A este papá si lo pude disfrutar y vivir y puedo decirles que es el padre más amigo que pueden tener. Realmente el rol de padre le cuesta, porque sus hijos son sus amigos.

Aunque lo veas en su mundo, mirando la tele o leyendo un libro, con la mágica palabra papá él se despierta y te atiende a su manera. No esperes lógica en sus actitudes, todo lo lleva a ver el futuro de una forma tan clara que te quedarás atónito al ver sus contestaciones. Cuando quiere es sumamente irracional y radical, nunca te obligará a hacer nada, simplemente te direccionará a que lo hagas sin darte cuenta. Este padre te da la visión de futuro que tú no tienes.

Papá Pisciano

Te tocó un padre sensible, emotivo, llorón, caprichoso y cariñoso a la vez y que en su mundo vive y siente absolutamente todo lo que tú vives y sientes.

Te parecerá extraño pero este papá muchas veces puede hacer comentarios que tú ibas a decirle. ¿Cómo puede ser? Su intuición es mucho más fuerte de lo que pensás y eso te pasará durante toda tu vida. Puede que no tenga una vida ordenada, que no tenga el perfil de padre que soñabas, pero la sensibilidad y sencillez de sus actitudes hacen que te ayude a vivir la vida con fe y siempre esté ahí, aunque te parezca lo contrario.

Cada uno actúa como padre o madre de la mejor forma y quiere darle a sus hijos lo mejor y eso es lo más difícil que nos tocó en esta vida.

¿Qué es para ellos lo mejor? ¿afectos?, ¿dinero?, ¿un buen trabajo?, ¿una familia? Lo mejor es que sean felices. ¡Y nadie nos enseña a serlo! Cada uno de nosotros le da, según su signo, parte de su felicidad para que nuestros hijos logren sentirse bien. Sin embargo, la alegría, tal como la felicidad, son ratos, momentos, situaciones, que hay que saber vivirlas de la mejor forma.

Así que sin importar el padre que te tocó en suerte, si podés, viví y disfrutá lo que él puede darte en vida. Tal vez para ti no sea lo mejor, pero puedo asegurarte que siempre llegará el día en que digas: «Mi viejo siempre decía…». En ese momento podrás darte cuenta que, como en mi caso, aunque él no esté siempre se quedó en tu alma y tu corazón.

Para aquellos que son padres: ¡Feliz día! Y quienes ya no los tenemos recuerden que aunque no los veamos, ellos siempre están.

