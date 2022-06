Cómo sigue la transferencia de Darwin Núñez al Liverpool

Entornointeligente.com /

Darwin Núñez , que quedó afuera del duelo despedida entre Uruguay y Panamá en el Estadio Centenario por tener que resolver detalles de su contrato, será transferido del club portugués Benfica al inglés Liverpool por la suma de 100 millones de euros (unos 105 millones de dólares), aseguraron este domingo varios diarios deportivos de Portugal.

Benfica y Liverpool llegaron a un acuerdo el sábado en Lisboa, indicaron los diarios Record y A Bola y Liverpool pagará 75 millones de euros por el atacante que cumple 23 años el 26 de junio, a los cuales se agregan 25 millones suplementarios en función de determinados objetivos deportivos, indicaron esos dos medios de prensa.

En la mañana de este domingo, Fabrizio Romano, el periodista italiano especializado en pases que trabaja para la cadena Skysports , dio indicios sobre la transferencia y dio a conocer que Darwin y su agente presenciaron una reunión el sábado en Portugal para firmar el acuerdo entre clubes y que este domingo el artiguense se encuentra en España, a la espera de viajar a Inglaterra para realizarse los exámenes médicos pertinentes.

Romano detalló que el contrato sería a seis años, hasta 2028 y que Liverpool «pagará una tarifa de 80 millones de euros más complementos de 20 millones de euros». «Acuerdo de Liverpool», escribió.

Darwin Núñez llegó a Lisboa en 2020 procedente de Almería, un equipo de la Segunda División Española. Lisboa pagó 24 millones de euros, en lo que fue el reclutamiento más caro en la historia del club. Con la camiseta roja del Benfica, Núñez firmó en dos años 47 goles y 16 pases gol en 84 partidos.

Here we go confirmed for Darwin Núñez > Liverpool deal 🔴🤝 #LFC

▫️ Deal done yesterday, meeting in Portugal.

▫️ Darwin now in Spain.

▫️ Medicals tomorrow in England.

▫️ Contract until 2028, six year deal.

▫️ Liverpool will pay €80m fee plus €20m add ons.

Never been in doubt. pic.twitter.com/mfdk39IY7A

