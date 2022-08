¿Cómo será ese mundo posible que aspiramos?

Entornointeligente.com /

A partir del I Foro Social Mundial de Porto alegre surgió la frase, expectativa de los pueblos oprimidos, OTRO MUNDO ES POSIBLE. Lo que no estuvo delineado, ni aún lo está fue la definición o caracterización más o menos precisa de ese mundo. Pensamos hoy, transcurridas dos décadas del señalado evento de Porto Alegre y de su contrapuesto Foro Económico Mundial de Davos, que no era posible esa precisa caracterización. Aún no lo es.

Estamos hablando de un contexto ubicado a finales del siglo pasado e inicios del siglo XXI. Para el caso de Venezuela, se produjo el triunfo de Chávez y se dio inicios a la Revolución Bolivariana, luego bautizada por el Comandante Eterno, como Socialismo del Siglo XXI, más como un norte a recorrer y construir, que como un Programa y Plan ya definido para la edificación del socialismo en nuestra patria.

Estamos hablando como puede verse en ambos casos, de un proceso de búsqueda, donde las certezas estaban ausentes, y aún lo están. No obstante, algunos compatriotas, incluso algunos muy apreciados por su innegable acervo teórico, se encuentran atrapados, a mi modo de ver, en una visión dogmática de sus «verdades absolutas».

No quiero que se mal interprete lo dicho y lo que está por decir. No se trata que estemos partiendo de cero y que todo deba ser cuestionado y/o comenzar a definir.. Hay premisas y aspectos, sometidos ya a la prueba de la rigurosidad histórica, de los cuales es necesario partir, en cualquier análisis que aspire a la objetividad necesaria para aproximarnos a la verdad, que nunca será definitiva y siempre tendrá sus visos de relatividad..

En mi opinión, hay dos premisas fundamentales, no las únicas pero sí las de mayor peso, de las cuales se debe partir:

El capitalismo ha demostrado con creces como formación socioeconómica, su incapacidad para distribuir con justicia la riqueza socialmente producida y, por el contrario, producto de sus propias contradicciones y naturaleza, el resultado del trabajo social se concentra cada vez más en una minoría más reducida..

Luego del derrumbe de la Unión Soviética y de los países de la Europa Oriental, muchas «verdades» acerca del socialismo rodaron junto con ese derrumbe, y muchos preceptos comenzaron a ser cuestionados y/o reformulados.

De la primera de estas premisas hay cosas que es necesario puntualizar que nos ayudarán en el análisis a precisar y entender cuán de profunda es la crisis del capitalismo y la dimensión de ia incapacidad aludida para resolver los graves problemas y carencias de la humanidad toda.

El fin de la Guerra Fría no determinó el «fin de la historia» como pretendió dejarlo sentado Fukiyama. El fracaso del llamado «socialismo real» no dejó solo al capitalismo como opción obligatoria para los pueblos del mundo. Tampoco la hegemonía del imperio estadounidense ha demostrado tener la fuerza suficiente para sostenerse en el tiempo. Muy por el contrario, su papel como hegemón del capitalismo occidental tiende a debilitarse cada vez más, pese a la subordinación sumisa y vergonzosa de los países de la Europa Occidental.

Los índices macroeconómicos de los Estados Unidos, en particular su descomunal deuda externa que superó los 30 billones de dólares (130% del PIB) dan cuenta de la magnitud de la crisis. A ello se suma la inflación más alta en los últimos 40 años, ya cercana a los dos dígitos mensuales. La mayoría de los analistas de la geopolítica mundial, incluida la reconocida opinión del norteamericano Noam Chomsky, coinciden en afirmar que la crisis estadounidense es una crisis terminal.

De la segunda premisa, puede concluirse que el socialismo es algo más o dicho de otra forma, bien diferente de lo que se nos ha pretendido «vender». La experiencia de los países de la Europa oriental y de la propia Unión Soviética, ponen de relieve que NADA DEBE SER IMPUESTO. Esto es una verdad universal que tiene aplicación en cualquier aspecto de la vida, con mucha mayor razón cuando de lo que se trata es de construir un sistema social, llámese o no socialismo, que aspira para quienes de él formen parte, «DARLE LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE», como sabiamente lo expresara, el Genio de América, nuestro Libertador Simón Bolívar.

La construcción y edificación de ese MUNDO POSIBLE, es antes que nada un PROBLEMA DE CONCIENCIA Y EJERCICIO DE UNA DEMOCRACIA PLENA. Pudiera pensarse que esta sentencia, contradice lo expresado por los fundadores del Socialismo Científico (Carlos Marx y Federico Engels), en particular a lo atinente al término de la «Dictadura del Proletariado». Pues, en mi opinión, quien así lo piense está apelando a la forma de pensar dogmática, unilateral y reñida con la dialéctica que dice profesar.

Si alguien fue crítico de sus propios escritos fue Carlos Marx. Por eso el «viejo» Marx, no vaciló en tildar de erróneas algunas de sus afirmaciones hechas por el «joven» Marx». Igual pudiéramos decir de Vladimir Lenin si desafortunadamente no hubiese tenido una muerte física tan temprana, cuando apenas se iniciaba la Revolución Bolchevique. Las deformaciones, pues, observadas e indiscutibles, en el llamado «socialismo real», no pueden ser atribuidas a sus creadores y a quién le correspondió conducir la primera experiencia socialista victoriosa en la Rusia de 1917,

Además, añadiría a lo de «PROBLEMA DE CONCIENCIA Y EJERCICIO DE UNA DEMOCRACIA PLENA», la originalidad a la que aludió ese otro pensador nuestro americano, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGU: «NI CALCO NI COPIA SINO CREACIÓN HISTÓRICA». Sí, esa titánica tarea de construir ese mundo posible, aún cuando no puede ser exitosa si se emprende aisladamente, tampoco lo sería si no toma en consideración las peculiaridades de cada país y región especifica: Esa: «realidad concreta» de la que habló Lenin.

Ahora mismo están en desarrollo algunas experiencias socialistas. En el caso de la República Popular China, algunos que suponen que todo lo saben, apelando a la mentalidad libresca, afirman que en China hace ya tiempo que se «apartaron de la construcción del socialismo». No obstante, los chinos con Xi Ji Ping al frente hablan de un SOCIALISMO CON PECULIARIDADES CHINAS, con metas muy concretas para el 2025 (centenario del PCCH) y el 2049 (centenario del triunfo de la Revolución China), La República Popular China, con su VISIÓN de, COMUNIDAD DE DESTINO COMPARTIDO PARA LA HUMANIDAD, asumida a partir del 2011, se erige hoy como la primera potencia económica del mundo, sin bloquear ni invadir a nadie, y siendo respetuosa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Pudiéramos referirnos a otras experiencias, como la de la heroica República Socialista de Cuba, quién ha resistido con dignidad a más de 60 años de criminal bloqueo. La experiencia de Vietnam tiene también sus peculiares enseñanzas. Por razones de espacio que he asumido como límite para no hacer muy extensos mis artículos, prefiero dejar para otra oportunidad esos relatos.

Desde mi óptica, ese MUNDO POSIBLE SE VIENE YA CONFIGURANDO. Ha comenzado a nacer, parafraseando a Antonio Gramsci, aunque el otro no termina de morir. Estamos, así lo creo, en un periodo de transición caracterizado por la emergencia de nuevas potencias, como China y Rusia, y, otros países,, como Irán y Turquía, comienzan a dar muestras de relativa fortaleza. India y Arabia Saudita, tradicionalmente con una posición subordinada a Estados Unidos, han dado muestras de posiciones recientes no alineadas con el decadente hegemón.

Resumiendo ya las ideas expresadas, ese MUNDO POSIBLE, será DIVERSO, como ya lo son los países señalados, y como lo es el hombre, desde su nacimiento y en su desarrollo. Será PLURIPOLAR Y MULTICENTRICO, como ya comienza a evidenciarse. Será SOLIDARIO, como lo expresa el loable gesto de la Federación Rusa al enviarle a Cuba un tanquero con 700 millones de crudo, sin costo alguno, y como se expresa en la presencia de técnicos especialistas de Venezuela, México y otros países, a raíz del devastador incendio en Matanzas, el 5 de agosto. Será cada vez más HUMANISTA, JUSTO E IGUALITARIO, como lo fueron los pueblos antiguos antes de comenzar a manifestarse la indebida apropiación del trabajo ajeno.

Parece un sueño, parece una utopía, no lo dudo. Pero si no nos atrevemos, nunca será realidad ese MUNDO POSIBLE que aspiramos, y que está en desarrollo. ASÍ LO CREO.

LINK ORIGINAL: Aporrea

