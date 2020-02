Cómo se pueden espiar estados de WhatsApp sin ser descubierto

Entornointeligente.com /

Los estados e historias (stories) en WhatsApp son muy usados entre los usuarios y fanáticos de la aplicación de mensajería instantánea, quienes ya no sólo se limitan a teclear y enviar notas de voz.

Por FayerWayer

Cuando se sube un estado a WhatsApp, que dura 24 horas, los contactos tienen la posibilidad de verlo, y el usuario también puede visualizar quiénes lo ven.

Pero, en algunas ocasiones las personas quieren conocer algo de un amigo, conocido o compañero y desean pasar desapercibido al entrar en el estado o “stories” del WhatsApp del objetivo señalado.

Suerte que WhatsApp y derivados cuentan con opciones para evitar ser descubierto en la actividad.

Así pues, del mismo modo que podemos esconder nuestra última hora de conexión o las notificaciones de lectura, la app también brinda la posibilidad de espiar cualquier ‘story’ sin aparecer en el listado de los visitantes.

¿Cómo pasar desapercibido?

De aquí en adelante debes considerar que se trata de un ajuste muy sencillo. Si no quieres que la app te delate al revisar un estado, deberás tocar la misma opción que se utiliza para quitar las tildes azules en la lectura de mensajes.

La clave está en el doble gancho “azul”, que debemos deshabilitar.

Para hacerlo debes hacer lo siguiente:

– Ingresa al menú de “Configuración” en WhatsApp y a continuación selecciona “Cuenta” “Privacidad”, donde procedemos a desmarcar las “Confirmaciones de lectura”.

– Cuando realizas ese paso únicamente se desactivan en los chats individuales, no de grupo. A partir de aquí ya se pueden visualizar stories desde el más completo anonimato.

– En otras palabras, la desactivación es recíproca, es decir, usted tampoco podrá ver la lista de las personas que han visto sus estados en WhatsApp.

– Desactivar las confirmaciones de lectura también nos oculta la lista de contactos que en adelante pasen por nuestros estados. Así, la mejor opción puede ser recurrir a este ‘truco’ únicamente en casos puntuales.

