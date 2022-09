¿Cómo se pude olvidar el pasado de mi pareja?

Entornointeligente.com /

Entiende que las personas han tenido vida antes de conocerte

Entiende que las personas han tenido vida antes de conocerte. No podemos pretender que una chica o un chico de 25 o 30 años no haya experimentado relaciones con otras personas, de hecho podría ser hasta extraño, ¿no crees?

Lo normal y habitual es que nos hayamos enamorado de otras personas antes de conocer a nuestro compañero actual. Probablemente te haya pasado también a ti, por tanto la otra persona está en su perfecto derecho de haberlo hecho.

No entender esta situación denota un cierto comportamiento egocéntrico y egoísta, sobre todo cuando se exigen cosas a la otra persona que nosotros mismos hemos hecho. En el caso de los hombres, esa postura anticuada de que la mujer no debería tener pasado sexual (casi siempre se reduce a eso), sin duda es arcaica y poco realista, además de machista, por supuesto.

Si te conoces bien a ti mismo y sabes que el pasado de tu pareja puede dolerte, pregunta lo mínimo posible para no hacerte daño. En estos casos, cuanto menos sepas mejor. No sucumbas a la curiosidad morbosa ya que es posible que te lleves alguna sorpresa desagradable. Además, existen muchas personas que mantienen buena relación con sus ex, con lo que tener un exceso de información puede convertirse en una tortura.

Analiza tu necesidad de control y posesión. Pregúntate de dónde viene y porqué está tan presente en tu vida. Si realizamos ejercicios de introspección sobre temas que nos dañan nos será más fácil resolverlos.

Comprende que el pasado puede hacernos crecer y mejorar como personas gracias a nuestros fracasos y malas decisiones. Si ves las cosas de esa manera te darás cuenta que esa persona que quizás tiene un pasado un poco conflictivo puede haberse convertido, precisamente gracias a eso, en alguien maduro y responsable, justo lo que tú estabas buscando.

Todos cometemos errores y tú el primero. Recuerda eso antes de juzgar a nadie. La vida no es fácil y es posible que tu pareja haya hecho las cosas mal, pero probablemente no supiera hacerlas de otra forma.

Todos somos espejos del otro, si detectas que hay algo en la otra persona que te molesta especialmente, búscala en ti mismo. Seguro que la encuentras, ¿cómo te enfrentas a ella?

Disfruta del momento presente. Recuerda que si él o ella están contigo ahora es porqué así lo desean, porque eres tu la persona a la que aman y respetan. Vive en el presente, en el ahora. Lo que pasó ayer ya es una ilusión, un recuerdo, una fantasía. Esa persona está contigo ahora, te quiere ahora, es feliz contigo ahora. Eso es lo que debe importarte.

NO Insista

Trate de no recordarle el pasado constantemente, puede llevarse una sorpresa para nada agradable.

