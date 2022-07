¿Cómo saber si tu lugar de trabajo es tóxico? Estas son las señales

Entornointeligente.com /

4,5 millones de personas renuncian a su empleo en Estados Unidos 1:09 (CNN) –– Con los esfuerzos de sindicatos en Amazon y Starbucks, las renuncias de empleados en cifras récord y los continuos retrasos para volver a la oficina, los trabajadores parecen mantenerse firmes cuando enfrentan situaciones laborales menos que ideales.

Tanto a los jefes como a los empleados debería importarles la calidad del ambiente de trabajo, según muestran algunas investigaciones. Un estudio de 2020, que publicó la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, determinó que un lugar de trabajo tóxico «puede resultar perjudicial y generar estrés, agotamiento, depresión y ansiedad innecesarios entre los trabajadores». Además, descubrió que el malestar de los empleados se extendía a otros trabajadores y reducía la calidad de la labor que realizaban.

Pero la investigación también encontró que podía suceder todo lo contrario: el bienestar de los empleados aumentó el rendimiento laboral y un entorno de trabajo que los apoya activamente «aporta sostenibilidad al rendimiento organizacional».

Un lugar de trabajo tóxico resulta perjudicial para todos Básicamente, un lugar de trabajo tóxico es una mala noticia para todas las partes involucradas.

Del lado de los trabajadores, el aumento del estrés y la depresión por una vida laboral difícil también puede ejercer presión sobre las relaciones interpersonales, advirtió la terapeuta Alisha Powell, cuyas áreas de práctica especial incluyen el equilibrio entre el trabajo y la vida.

«Muchas veces, los empleados pueden llevar ese estrés a sus familias. Y es algo que afecta su día a día, incluso cuando no están en el trabajo», señaló Powell.

Además de que su salud mental empeora y sus relaciones interpersonales sufren la carga, los empleados también pueden recurrir a las drogas o el alcohol para lidiar con el estrés, dijo la Dra. Kristen Fuller, revisora ​​médica especializada en Salud Mental y Adicciones con experiencia en Medicina Familiar.

Aquí, los expertos explican cómo saber si estás en un entorno de trabajo tóxico y qué puedes hacer al respecto.

Reconocer un lugar de trabajo tóxico

Los lugares de trabajo tóxicos pueden agotar tu energía y dejarte deprimido y ansioso.

Las señales de un ambiente de trabajo tóxico no son necesariamente tan evidentes como muchas personas creen, destacó Fuller. Podrías pensar inmediatamente en el acoso verbal o sexual, agregó, pero no resulta tan sencillo.

«Es cualquier lugar de trabajo que te haga sentir incómodo», dijo Fuller. «Cualquier cosa que te lleve a sentir que no puedes pedir lo que necesitas y que no tienes apoyo».

Un ambiente de trabajo tóxico es aquel donde un empleado «puede sentirse atrapado», apuntó Powell.

«Muchas veces en un lugar tóxico de trabajo, las personas no tienen las oportunidades para avanzar u obtener ascensos», añadió. «Que no te consideren para los ascensos o no tener posibilidades de crecimiento puede afectar realmente la moral en el sitio de trabajo, pues sabes que no importa cuán duro trabajes, no hay ningún ascenso que puedas conseguir».

Una señal reveladora de un ambiente de trabajo tóxico es la microgestión de los supervisores sobre las labores de los empleados, indicó Powell. Si un superior vigila de cerca a los trabajadores y controla constantemente cada tarea pequeña, los empleados pueden sentir que la empresa no confía en ellos.

«Si microgestionan tus tareas, es más probable que creas que tu trabajo no necesariamente es lo mejor para ti y que la compañía no te tiene la plena confianza para desempeñar la posición por la que te pagan», explicó Powell.

Trabajo fuera del horario laboral Otro síntoma no tan obvio de un ambiente de trabajo tóxico es la idea de que debes estar disponible todo el tiempo, fuera del horario laboral.

Los empleadores pueden pedirte que trabajes los fines de semana o más horas sin un pago adicional, dijo Fuller. Y destacó que esas pueden ser «señales de alerta menos evidentes» que las personas ignoran con frecuencia al considerarlas parte de una cultura laboral normal.

Powell dijo que la cultura laboral tóxica también queda en evidencia cuando los empleados se sienten obligados a responder llamadas, mensajes y correos electrónicos relacionados con el trabajo fuera de su horario, lo que constituye tiempo extra no remunerado.

«Aunque en la mayoría de los trabajos no te dirán ‘esperamos que respondas después de que termines tu jornada laboral’, muchas veces existe una expectativa tácita», explicó.

¿Qué hacer en un ambiente de trabajo tóxico? Si estás en un ambiente de trabajo tóxico, Powell y Fuller recomendaron que tal vez sea momento de buscar otro empleo.

«Puedes poner en práctica todas las estrategias para lidiar con eso, pero no creo que deberías estar haciéndolo», sostuvo Fuller. «Creo que deberías salir de ello», completó.

Powell dijo que alienta a sus clientes a fijar un cronograma propio para buscar trabajo, tal vez estableciendo la meta de comenzar la búsqueda activa de un nuevo empleo dentro de los próximos tres a seis meses. También recomendó mantener registros de cualquier acción o comportamiento en el lugar de trabajo que indique una situación laboral perjudicial, mientras estás en el proceso de buscar nuevas oportunidades y posiciones.

Sin embargo, renunciar inmediatamente antes de conseguir un nuevo empleo no es una opción viable para muchas personas por razones financieras, dijo Powell.

Entonces, si no puedes simplemente levantarte y renunciar, Powell tiene algunas sugerencias. Para intentar mejorar el ambiente de el trabajo, debes pensar en los límites que quieres poner y comenzar a trabajar en ellos, dijo. Si deseas mostrarles a tus compañeros de trabajo que no estás disponible fuera del horario laboral, pero tienes miedo de decirlo abiertamente, puedes configurar tu teléfono para que las llamadas se vayan al correo de voz cuando no estés trabajando. O configura la firma de tu correo electrónico para señalar que, después de cierta hora, solo responderás al siguiente día hábil.

Si hay problemas sobre los que quieres llamar la atención de tu supervisor, escribir un guión acerca de lo que vas a decir puede resultar menos abrumar, agregó Powell.

Más allá del empleo Fuera del trabajo, la experta recomendó implementar más prácticas de cuidado personal en tu rutina diaria, como actividad física o un pasatiempo. También hizo hincapié en buscar terapia para controlar el estrés relacionado con el trabajo. Algunos empleados de tiempo completo pueden acceder a la terapia a través de un programa de asistencia para trabajadores que ofrezca empresa, agregó Powell.

«Es hora de fortalecer algunas de esas prácticas de cuidado personal para que puedas manejar mejor el estrés», dijo. «Porque eso es algo inevitable en un lugar de trabajo tóxico».

