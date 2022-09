Cómo saber si ese hombre se ríe de ti y se burla de tus sentimientos

Entornointeligente.com /

De entrada tienes la primera pista de que posiblemente no esté siendo sincero contigo y solo te esté usando para jugar contigo, y es que te genera dudas , tienes que creer más en tu intuición y si algo no te está vibrando bien, es porque hay un detalle ahí que no te genera confianza, desde ahí hay un punto negativo al cual debes prestar atención, ¿qué es?, ¿por qué?, ¿qué motivos te llevan a pensar eso?

Una señal más de que solo se está burlando de ti, es cuando tú le hablas de tus sentimientos y él no presta atención a lo que le dices o te cambia el tema de manera repentina, por ejemplo, le escribes un WhatsApp en donde le pones todo lo que sientes, lo mucho que te gusta y lo bien que te la pasas a su lado y te responde con un «¿qué haces?» o con un simple emoji.

Otra señal es que aparece solo cuando necesita de ti , se desaparece por varios días, incluso por semanas y después regresa a ti para pedirte que se vean y solo es para una sola cosa, tú ya sabes para qué, o te manda mensaje cuando ocupa de un favor, que le prestes dinero, que lo saques de un apuro, pero no te busca cuando todo en su vida marcha bien.

