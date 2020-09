Cómo rellenar una letra de cambio

Entornointeligente.com /

Algo que debes tomar en cuenta, es que las letras de cambio, deben estar emitidas con timbres fiscales, y que además, dependiendo de la cantidad en la que se escribirá, es el coste que tendrá el documento.

Ya que te comentamos un poco al respecto, queremos que sepas un poco más de este documento. Si deseas saber un poco más de la letra de cambio para rellenar , continúa leyendo.

¿Qué es una letra de cambio?

Tal y como te mencionamos brevemente al principio, se trata de un documento legal , el cual toma validez si tiene timbre fiscal, emitido por estado. El documento depende de la cantidad que emita en las letras.

Si el documento no tiene el timbre fiscal, de momento o a futuro, se pueden tener problemas legales contra el deudor, así que asegúrate que tenga su timbre. En caso de que obtengas el documento impreso, tendrías que realizar un depósito de transmisiones patrimoniales y además, actos jurídicos documentados.

¿Cuáles son las partes de una letra de cambio?

Sabemos que muchas veces queremos llenar los datos rápidamente, pero tenemos que fijarnos muy bien en las partes de una letra de cambio, pues hay que saber en qué parte van los datos que más adelante te mencionaremos.

La primera parte , es la delantera o también llamada “anverso”. En ella se suelen colocarlos datos principales, como los intervinientes de la transacción . En la parte de atrás, llamada “reverso o posterior”, estarán todos los datos de los avalistas y transmisores, si es que los hay.

Recuerda, fíjate bien de cada parte, porque ya comenzaremos llenar la hoja y no queremos tener unos datos malos.

Parte delantera de la letra de cambio

Para reconocer está parte solo tendremos que fijarnos que tenga un título que diga “Letra de cambio”,

Lugar de libramiento o emisión : el primer punto que llenaremos pide el domicilio del librador, es decir, el lugar de vivienda del librador. Puede coincidir o no la información. Importe : se trata de dos casillas. En la primera tendremos que colocar la cantidad en números que liberaremos , y demás , la divisa o moneda en la que se realizada la transacción . En esta segunda casilla, se colocara la cantidad pero en letra. Fecha de Libramiento : en este punto, tendremos que colocar el año, mes y día en el que se realiza la transacción y en la que se liberará por parte del librador. No importa si se coloca en letras o números, lo importante es colocarlo. Vencimiento : en esta sección tendremos que colocar día, mes y año en el que el beneficiario puede librar su pago, solo en caso de que sea una fecha fija . Está, puede escribirse en números o letras. También es importante recalcar que si es otro tipo de cambio, debe describirse y además, si no se especifica, se colocará como “pagadera a la vista”. Designación del receptor : en este punto tendremos que colocar el nombre de la empresa o de la persona que será el librador de la letra . Nombre completo y domicilio del beneficiado : es necesario emitir esta información o tenerla en mano, ya que el deudor tiene una obligación de abonar una cantidad a la factura por el vencimiento. Cuenta bancaria: seguramente aparece bajo este nombre o como domicilio de pago, pero es lo mismo. Es la cuenta bancaria en la que el beneficiario recibirá el monto de la letra de cambio enviada. La única condición que te exige este paso, es que este únicamente a nombre del librador. Nombre, firma y dirección de la vivienda del librador : estos datos son de suma importancia, porque debe ser el nombre de una persona, no de la empresa, además, debe incluir la dirección de su vivienda o habitación, pues es la que cambiara la letra y colocará el circulación. Términos de aceptación : finalmente, este es el punto donde se aceptan los términos . Solo hay que colocar firma y nombre de una persona física, la fecha y los datos que se exigente. Además, que se asume la obligación de pago una vez que llegue su fecha de vencimiento. Una vez que firmamos, solo queda llenar la parte de atrás. Parte trasera de la letra de cambio

La parte trasera no tiene mucha dificultad, de hecho, si cuentas con una avalista, él solo tendrá que emitir todos sus datos, al igual que del endoso. Aquí te comentamos, ¿qué es lo que deben llenar?

Datos del avalista : el avalista se encargará de ser la persona jurídica que garantice la operación, lo que quiere decir que debe colocar su nombre, apellido, firma, dirección de la vivienda y fecha. Cada uno de estos datos en su apartado. Datos del endoso: el endoso solo asiste en caso de no esperar al vencimiento de la letra de cambio, sino decida crear cadenas. Esto significaría que cada endosante debe facilitar su nombre, apellido, dirección de vivienda, fecha y firma. Cada uno aceptará los pagos de las letras de cambio antes que el beneficiario. Esto también puede ser eliminado como garantía.

Puede suceder que veas las letras de cambio demasiadas pequeñas, y en esos casos, suele ser bastante complicado de leerlas. Debido a ello, la Ley tomo una decisión, la cual permite que añadas una hoja más de suplemente, como si fuera un anexo del documento.

De esta forma, se estaría ayudando tanto al beneficiario, como a las personas que deben tramitar toda la letra de cambio. Esto respaldaría su trabajo y evitaría cualquier inconveniente.

Finalmente, cómo pudiste leer, no era nada complicado rellenar la letra de cambio, lo único que debemos tener es mucha paciencia y fijarse detalladamente en cada parte de la letra de cambio, de esta forma se realiza un buen proceso. ¡Te deseamos suerte llenándola!

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com