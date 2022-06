Cómo recuperar el capital invertido tras la no clasificación al mundial

Entornointeligente.com /

Para el director de la Maestría en Marketing de ESAN Graduate School of Busines s, José Luis Wakabayashi, no todo está perdido. El especialista detalla qué alternativas hay para generar ingresos y aminorar pérdidas. – La inauguración o la final harán que el entusiasmo genere demanda por ser el principal evento futbolístico a nivel de selecciones. Por ello, deben desarrollarse ofertas o bajas de precio, además de paquetes especiales en televisores, equipos de audio, y en otros productos de gran utilidad en estas fechas. También puedes leer: Catar 2022: Ya se vendieron 1,8 millones de entradas para el Mundial «Un Mundial no es un evento cualquiera que se puede ver de forma seguida. Se realiza cuatro años y es una oportunidad perfecta para pasar el tiempo con la familia o los amigos. Si bien hay desazón de no ver a Perú en el certamen, el entretenimiento estará asegurado» sostuvo. – De la mano de la activación de promociones más agresivas, la creatividad debe hacerse presente. No temamos a jugar con la ironía y el humor. No se puede hacer nada para revertir la eliminación de Perú, pero sí se puede disfrutar al máximo un evento que es de gusto de los peruanos. Un ejemplo que se puede dar en el rubro textil, por ejemplo, es producir camisetas de otras selecciones o mezclar nacionalidades. – Alianzas estratégicas con otros rubros. Este es un camino interesante para aprovechar el alcance y los públicos que se pueden presentar otros negocios. Para el Mundial, las apuestas aumentarán y por ello los casinos, así como las casas de apuestas, podrían ser un aliado para maximizar las promociones, además de colaborar en conjunto con televisores, merchandising , vales o descuentos en restaurantes para hacer los premios aún más atractivos. – Utilizar otras festividades y los cyber . Ciertos productos pueden ser utilizados o reutilizados en otros momentos. Por ejemplo, si se cuenta con tela para hacer camisetas, se puede producir una oferta distinta para Año Nuevo o verano. De igual forma con los electrodomésticos, tanto en estas campañas como en los cyber , son épocas propicias para incrementar las ventas y desarrollar promociones muy llamativas para liquidar ciertos stocks. Más en Andina: Perú acumula 44 medallas en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, que se disputan en Colombia. ?? https://t.co/DrlztOHNib ??El Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Peruano felicita los triunfos de la delegación peruana y el esfuerzo desplegado. pic.twitter.com/fjqBI4KpvC

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 29, 2022 (FIN) NDP/VLA Publicado: 30/6/2022 Noticias Relacionadas Repechaje: venta de camisetas de la selección peruana de fútbol se intensifica en Arequipa Catar 2022: ¿por qué nos sigue doliendo tanto la eliminación? Catar prohíbe las copias del logo del Mundial-2022 en las matrículas de coches Gareca: El Perú espera su respuesta final si renueva o no con la selección Sporting Cristal: Presidente dice que su viaje a Catar fue para traer conocimientos

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com