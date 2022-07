Cómo quitar las ojeras: los trucos infalibles para eliminarlas en tiempo récord

Entornointeligente.com /

¡Ay las ojeras! ¡Las odiadas ojeras ! ¿A quién no les trae de cabeza? ¿Quién no se ha sentido un oso panda alguna vez? Y es que muchas de nosotras las sufrimos y cada día tenemos una pelea continua por eliminarlas o, en muchos casos, conformarnos con atenuarlas. Por ello, dado que es un problema estético que a muchas nos preocupa, no queremos perder la oportunidad de hacernos eco de esos consejos más naturales con los que eliminarlas (en el mejor de los escenarios), o reducirlas lo máximo posible .

En Trendencias Qué es el ácido azelaico: todo lo que necesitamos saber sobre cómo usarlo y cuánto tarda en hacer efecto Causas de aparición de las ojeras Hay que partir de la base de que la piel del contorno de los ojos es muy fina por lo que en ocasiones deja ver al trasluz los capilares dando un tono azulado a la zona (en otros casos puede ser más negro, o incluso más amarillentas). Este tono azulado se nota más cuando estamos cansados porque el cansancio entorpece la circulación y las venas se hinchan. Con el paso del tiempo la capa de grasa de la zona del contorno de ojos va bajando por lo que a medida que pasan los años las ojeras se hacen más prominentes.

Tal y como comenta el José Manuel Fernández Rodríguez, director médico de Centre Mèdic i D’Estètica de Barcelona, «las ojeras son una depresión que se produce debajo del párpado inferior del ojo y que puede presentar una coloración oscura. Entre los principales motivos de su aparición están la herencia genética, las alteraciones hormonales, la edad, el estrés y la falta de descanso. Es decir, estamos ante una patología con un origen múltiple».

Por lo tanto, en muchos casos la aparición de las ojeras significa que tienes que dormir más (mínimo 7/8 horas) , pero también puede reflejar una mala alimentación (bebe mucha agua y no abuses de alimentos salados, ni del alcohol ni la cafeína), un estado de estrés , o como ocurre en la mayoría de los casos pueden aparecer por cuestiones genéticas (como es mi caso y cuando lo tenemos más difícil y a veces acabamos claudicando).

Cómo eliminar las ojeras de manera natural Eliminar las ojeras no siempre es fácil porque, sin duda, dependerá de la causa por las que las tengamos. Sin embargo, siempre podremos mejorarlas de diferentes maneras.

Así, en primer lugar podríamos echar mano del remedio por excelencia que sería dormir más y mejor , mínimo 7/8 horas. Sin duda, es el primer y gran consejo que os podríamos dar ya que ayuda a que estén menos marcadas, incluso en las que las tenemos habitualmente.

Aunque como ya sabéis en ocasiones también podríamos echar mano de los remedios naturales que pueden resultar muy efectivos también si se deben a causas puntuales.

Hervir dos bolsitas de manzanillla y meterlas en la nevera. Cuando se hayan enfriado colocar una en cada ojo, túmbate y déjalas unos 20 minutos con los ojos cerrados. El aceite de almendras ayuda a relajar la zona y disminuye la inflamación de los capilares. Puedes aplicar un poco en el contorno de ojos todas las noches. Las míticas rodajas de pepino son unas aliadas perfectas para reducir el hinchazón y devolver la textura a la piel del contorno de ojos. Aplica una rodaja de pepino en cada ojo durante 15 minutos y aclara la zona con agua fría. Unas rodajas de patata, kiwi o manzana verde también nos vale. Una compresa mojada con agua fría ayudará también a desinflamar la zona, dejar aplicando unos 15 minutos o en su defecto aplicar hielo en la zona. Unas rodajas de patata previamente pelada y congelada durante 20 minutos también son un gran aliado para la zona. Sin duda, estos consejos siempre son los más populares y funcionan, aunque a muchas de nosotras, las que las padecemos por causas genéticas (como comentábamos antes), las veremos atenuadas, pero persistirán, por lo que siempre nos quedarán los retoques estéticos o los correctores .

Productos para eliminar las ojeras Está claro que hoy por hoy hay grandes cosméticos en los que podemos encontrar remedio, la utilización de cremas para el contorno de los ojos , son grandes aliados, especialmente diseñadas para las ojeras y las bolsas que debes utilizar tanto por el día como por la noche aplicándola con el dedo anular dando pequeños toquecitos. Posteriormente masajea levemente la zona con los dedos índice y corazón con movimientos circulares. Te recomiendo que la crema para el contorno de ojos tenga vitamina K , que ayuda a estimular la circulación de la zona.

A continuación algunas recomendaciones.

Caffeine Solution 5% + Egcg de The Ordinay es un cosmético que promete reducir la pigmentación y la hinchazón en la zona del contorno de ojos. Es una fórmula muy ligera que contiene un 5% de cafeína, complementada con glucósido de galato de epigalocatequina (EGG) extraído de hojas de té verde. Su precio 7,80 euros.

Caffeine Solution 5% + Egcg de The Ordinay

PVP en Druni 7,80€ Un producto de lujo pero muy efectivo es Le micro-sérum de rose yeux de Dior ( 176,85 euros ) ya que tiene el poder de recargar la piel con micronutrientes de rosa esenciales para energizar la zona de la mirada. Su aplicador aporta un gran frescor ya que cuenta con 10 microperlas rotatorias de cerámica y al instante, las bolsas y las ojeras se difuminan. Después de 4 semanas, la mirada parece más descansada y está radiante de luminosidad.

Le micro-sérum de rose yeux de Dior

PVP en El Corte Inglés 176,85€ Double Serum Eye de Clarins es un tratamiento completo antiedad para los ojos con una exclusiva doble fórmula, 96% de origen natural. Enriquecida con 13 potentes extractos de plantas, entre ellos, la cicutaria silvestre bio y la cúrcuma, para una eficacia visible sobre todos los signos de la edad: alisa las arrugas , reduce las bolsas y las ojeras , fortalece la piel del contorno de los ojos e ilumina la mirada. Su precio es de 40,95 euros.

Double Serum Eye de Clarins

PVP en Druni 40,95€ Even Better Spf 15 de Clinique promete que reduce las ojeras un 30% en 12 semanas. Con ingredientes que fortalecen la piel haciéndola menos fina. Su aplicador refrescante reduce las bolsas. Sus difusores ópticos iluminan al instante cualquier piel, ya sea clara o más oscura. Su precio es de 27,60 euros.

Even Better Spf 15 de Clinique

PVP en Druni 27,60€ Contorno de Ojos Radiance de Endocare ( 27,90 euros ) es un producto que trata, protege y corrige la piel del contorno frente al envejecimiento causado por los agentes agresores externos. Además, cuenta con dióxido de titanio, que protege frente a la luz azul y camufla la ojera, cafeína y un sistema anti-edema para reducir las bolsas y ojeras, y niacinamida, ácido tranexámico y antioxidantes que aportan luminosidad y unifican el tono de la ojera.

Contorno de Ojos Radiance 15 ml Endocare

PVP en El Corte Inglés 27,90€ Physiolift Yeux de Avène ( 20,99 euros ) atenúa las bolsas y ojeras persistentes gracias a los efectos descongestionantes del sulfato de dextrano. Pero es que también es calmante y está particularmente bien adaptado a la frágil piel de alrededor de los ojos. Su textura «pacth» original libera los activos a lo largo de toda la noche, de forma dirigida, sin riesgo de migración hacia los ojos.

Physiolift Yeux de Avène

PVP en Druni 20,99€ Eso sí, no podemos olvidar que además en el mercado podemos encontrar parches , mascarillas y todo tipo de cosméticos centrados en esta zona, y hasta tratamientos estéticos con los que eliminarlas de una forma más rápida (aunque mucho más cara).

Detoxifeye Eye Patches- Parches Descongestionantes de Pixi ( 25,99 euros ) que son también revitalizantes para ojos empapados en hidrogel refrescan y rehidratan el área de los ojos. El pepino y el oro ayudan a calmar, nutrir y fortalecer, mientras que el ácido hialurónico y la cafeína suavizan y suavizan. Ayudan a reducir las ojeras mientras hidratan el área delicada de los ojos.

Detoxifeye Eye Patches- Parches Descongestionantes de Pixi

PVP en Sephora 25,99€ Foil Tissue Patches Extra Glowing Eyes de Iroha Nature , son unos parches foil con platino ayudan a mejorar el aspecto de las ojeras, mejorando la hidratación y aportando luminosidad. Su precio es de 1,99.

Foil Tissue Patches Extra Glowing Eyes de Iroha Nature

PVP en Druni 1,99€ Anti-Fatiga Mask Tissu Ojos de Garnier contiene extracto de naranja y ácido hialurónico y está diseñadas para reducir bolsas y ojeras. Su fórmula ultra fresca está enriquecida con jugo de naranja y ácido hialurónico para un contorno de ojos visiblemente desfatigado, luminoso y fresco. Su precio es de 3,56 euros .

Garnier Skin Active Mascarilla de Tela Contorno de Ojos Anti-Fatiga y Anti-Ojeras con Ácido Hialurónico y Extracto de Naranja

Hoy en Amazon por 3,56€ Tratamientos para eliminar las ojeras Son muchos los tratamientos de los que podemos echar mano para poder eliminar o mejorar el aspecto de las ojeras entre los que podemos destacar los siguientes.

Por un lado tenemos los no invasivos tipo Indiba que es una opción estupenda y que se trata de un tipo de radiofrecuencia que logra en cada sesión una piel rejuvenecida, reafirmada y luminosa. Además, reduce las arrugas y líneas de expresión, drena bolsas y ojeras, mejora el tono y la elasticidad de la piel. Lo podríamos conseguir en el Centro de Germaine Goya de Madrid, por ejemplo.

Y es que los aparatos de ultrasonidos o la radiofrecuencia de última generación son muy precisos, eficaces e indoloros ya que actúan depositando en la zona a tratar energía en forma de calor que aumenta la producción de colágeno. Son tratamientos muy efectivos para la mejora de la piel de toda la zona que rodea el párpado y además no producen ninguna baja social.

También podríamos hablar del el ácido hialurónico dinámico de Teoxane, cuya fórmula combina una mezcla de ácido hialurónico reticulado (70%) y no reticulado (30%), con una concentración de 15 mg/ml de producto, dando como resultado un perfil reológico adecuado para rellenar esta zona.

Como comenta como Javier Anido (médico estético), «se infiltra ácido hialurónico entre el hueso y los panículos grasos para que no se vea y no se note, y así evitar un posible efecto Tyndall, que es cuándo el relleno queda superficial, la luz se refleja, y la ojera se ve todavía más oscura y azulada. El ácido hialurónico se va depositando en forma de abanico hasta que se corrige la depresión y luego se realiza un suave masaje para distribuir el producto dentro del canal ocular y asegurar que el relleno permanece en el lugar correcto».

Se recomiendan una o dos sesiones según los casos con resultados permanecen durante 8/10 meses, con un precio desde 350 euros y a través de la web Teoxane.es podemos localizar la clínica más cercana.

En todo caso, en este sentido es cuestión de ponernos en manos de buenos profesionales y dejarnos aconsejar sobre qué tipo de tratamiento nos viene mejor y así poder decir adiós a las ojeras.

Por último, podríamos tener en cuenta las palabras de la Doctora Aurora Rodríguez de Tacha que comenta que las consultas sobre la ojera marcada y el aspecto de cansancio que son de los tratamientos más demandados en su consulta de Medicina Estética.

De hecho, diferencia tipos de ojeras y no todas se pueden corregir sin una intervención quirúrgica aunque generalmente pueden mejorar con el tratamiento adecuado. Cada ojera necesita una evaluación individual y un diagnóstico preciso y a partir de ahí las expectativas de éxito. El resultado muchas ocasiones es una mejora muy importante pero no en todos es total.

La corrección fundamentalmente supone una disminución de la profundidad del surco que se forma entre la región palpebral y el pómulo. El objetivo es un surco menos profundo, una transición más armónica y suave.

Por lo tanto, nos recomienda el ácido hialurónico de baja reticulación es uno de los tratamientos más útiles para mejorar esta zona. La técnica es sencilla y prácticamente indolora. La duración del resultado es aproximadamente de 9 a 12 meses. Es muy importante el diagnóstico correcto, la técnica utilizada y la elección adecuada del producto.

El ácido hialurónico mejora la transición de las zonas que nos interesan, disminuye la profundidad del surco y estimula la síntesis de colágeno mejorando la textura de la piel.

La Dra. también comenta que otro problema que puede aparecer en la ojera es la hiperpigmentación por depósito de melanina (ojera marrón ) o porque la piel se haya adelgazado y deje ver el plexo venoso que está por debajo ( ojera oscura). Para su posible corrección contamos con diferentes Láseres y Luz pulsada. Es importante ajustar las expectativas a las causas ya que el éxito en estos casos no es tan sencillo.

Tacha Beauty: Calle Ochandiano, 35, Madrid. (entre otros)

