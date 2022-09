Cómo quedaron los cruces de los cuartos y el cuadro del camino al título de la Davis

Entornointeligente.com /

Se acabó la fase de grupos de la Copa Davis y están definidos los países que irán por el título de la «Ensaladera de Plata».

Italia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Canadá, España, Países Bajos y Croacia ya están en la Fase Final.

La ronda decisiva se jugará en la ciudad de Málaga (España) entre el 22 y el 27 de noviembre y comenzará desde los cuartos de final con unos cruces que ya están definidos.

Italia vs Estados Unidos, Alemania vs Canadá, España vs Croacia y Australia vs Países Bajos serán las llaves rumbo a la final.

El resto de los equipos, que fueron eliminados en la fase de grupos, disputarán la etapa clasificatoria para volver a reingresar a la Fase Final en la edición 2023. Los rivales saldrán de los ganadores del Grupo Mundial I el próximo año, donde está Chile.

Los cuartos de final

El cuadro a la final

